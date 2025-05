Lorella Flego pred abrahamom razkrila, kako se počuti v svojem telesu (VIDEO)

Lorella Flego je ena izmed najbolj znanih slovenskih voditeljic in modna poznavalka, ki s svojim osebnim slogom vedno znova navdušuje. Tokrat pa se je predstavila v zelo osebni luči, saj je beseda tekla o hormonskih spremembah, ki pri večini žensk nastopijo po tridesetem letu.

Lorella bo letos praznovala abrahama in priznava, da večjih sprememb ni zaznala. »Kar mene včasih zaustavi, pa je to, da imam telo petdesetletnice, v možganih pa sem stara 20 let. Recimo, ko igram odbojko, bi se kar vrgla na žogo, saj pozabim, da nimam 20 let,« je razkrila. »Skozi čas sem se naučila, da potrebujem vedno več časa zase,« je razkrila.

Lorella Flego je bila tokratna gostja v podkastu Ona plus. FOTO: Marko Feist

Razkrila je tudi, da nikoli ne bi zamenjala svoje ženske vloge in da uživa v vseh vidikih ženskosti. Iskreno pa je spregovorila tudi o tegobah močne menstruacije, s katerimi se spopada veliko žensk. V pogovoru za podkast Ona plus se je pridružila tudi Erika Brajnik, mednarodno priznana naturopatinja, predavateljica in terapevtka. Pogovoru lahko prisluhnete na povezavi.