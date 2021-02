Lorella Flego o kraji identitete: Naredila sem vse, kar sem lahko

Sredi decembra so spletne strani preplavili oglasi o t. i. »Dieti Flego«. Kraja dobrega imena, fotografij in izmišljeni intervjuji s priznano televizijsko voditeljico oddaje Dobro jutroter z urednico spletne strani Glitter.si so povzročili veliko zmede in nevšečnosti. A proti temu se menda »nič ne da«.Preberite več na Onaplus.si