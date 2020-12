Lojze izdal Bosonogi koledar

Obsega 13 strani.

Znani posavski glasbenik, harmonikar, ki ima tudi istoimenski ansambel, je mnogim Slovencem in Slovenkam poznan kot zagovornik zdrave, bosonoge hoje, ki nasploh živi zdravo in uživa zdravo prehrano. Letos pa je ob koncu leta izdal edinstven glasbeno-bosonogi koledar za leto 2021, ki je zasnovan kot zbirka glasbeno-kulturnih dogodkov in bosonogih pohodov skozi vse leto. Obsega 13 strani in ga krasi kar 40 različnih fotografij.»Dejansko sem zbral nekaj najbolj izjemnih dogodkov, ki so zaznamovali mojo glasbeno pot in bosonoge pohode. Kot je bilo denimo demonstriranje frajtonarice avsenik v galeriji Avsenik, pa prejem Prešernovega odličja, sprejem in predstavitev slovenske polke in valčka študentom iz ZDA, Brazilije, Argentine in Francije v občini Brežice, dvakratni letošnji bosonogi pohod na Sv. Vid in premierna predstavitev nove viže, polke Bosonog naokrog v televizijski oddaji. Nekaj posnetkov je dodanih z mojega jubilejnega koncerta in nastopa v koncertni dvorani Vatroslava Lisinskega v Zagrebu, kjer sem zastopal slovensko narodno-zabavno glasbo, kar je bil res poseben dogodek,« pravi Lojze, ki želi vsem mirne in lepe praznike, v novem letu pa predvsem trdnega zdravja.