Logistika – peta stran neba: nastopila tudi akrobatka Tamie Šeme (FOTO)

V družbi vidnih predstavnikov javnega in gospodarskega življenja je uradno zaživel prvi tehnološko dovršen logistični center podjetja Saubermacher Outsourcing, ki je namenjen izvajanju storitev skladiščenja in oskrbe proizvodnega obrata Henkel v Mariboru. Gre za več kot 3000 kvadratnih metrov velik logistični center, ki ga je gradilo podjetje Go Asset, upravljalo pa ga bo podjetje Saubermacher Outsourcing. Uresničeni projekt je v partnerstvo povezal tri priznane družbe, in sicer Saubermacher, Henkel in GoAsset. Dogodek, ki ga je vodila Bernarda Žarn, umetniško pa nadgradila nastop skupine Okustični in adrenalinski nastop akrobatke Tamie Šeme, je imel tudi dobrodelno noto, saj so ob odprtju logističnega centra podelili denar nekaj lokalnim društvom.

Za odlično vzdušje je poskrbela skupina Okustični, na fotografiji Mate Bro in Karin Zemljič.

Dogodek je povezovala voditeljica Bernarda Žarn.