Logarjevo pozval: Začnite si zapenjati haljo

Med epidemijo novega koronavirusa v zadnjem letu se v medijih pogosto pojavljajo strokovnjaki zdravstvene stroke, nekateri med njimi so postali zvezde. Tudi infektologinja, ki je, še preden je na mestu vodje posvetovalne skupine za covid 19 na ministrstvu za zdravje zamenjala, nase opozarjala tudi s svojimi majicami, na katerih ima pogosto zanimive zapise.Nekega uporabnika twitterja pa so prav ti napisi na majicah zmotili. »Malo več/pogosteje tvitat - vedno namreč bolj slabo poslušam, kaj govorite, ker preveč gruntam, kaj imate pa na tokratni majici napisano in/ali narisano (No, ali si pa vsaj začnite zapenjat haljo),« je hudomušno napisal infektologinji.Da ima smisel za humor, je ponovno dokazala tudi Logarjeva, ki je omenjeni zapis všečkala.Logarjeva pa ne navdušuje le s svojimi majicami. V novoletni oddaji na nacionalni televiziji je v sproščenem vzdušju razkrila, da z možem varita pivo, presenetila pa je s podatkom, da je v srednji šoli nudila inštrukcije matematike znani slovenski političarki. Infektologinja je razkrila, da je pri predmetu matematike pomagala nekdanji predsednici vlade, ki ji je predmet povzročal nekaj težav, saj sta obiskovali isto srednjo šolo.