Logar vzel neplačan dopust in se podal na 900-kilometrsko pot v družbi partnerice

Anže Logar je gostoval v jutranjem programu pri Denisu Avdiću in razkril, da si je kot otrok želel postati zdravnik, saj prihaja iz družine, kjer so bili moški večinoma v zdravniškem poklicu.

Leta 2011 je prehodil Jakobovo pot, ki je dolga okoli 900 kilometrov. Obut pa je bil v poletne čevlje s paščki, ki veljajo za sproščeno poletno obutev (pogovorno jih imenujejo tudi 'tevice' – po proizvajalcu Teva), in ni staknil niti žulja. To pot je prehodil dvakrat in vedno v družbi svoje partnerice Anje. V povprečju sta prehodila okoli 30 kilometrov na dan in za ta podvig je Logar vzel 27 dni neplačanega dopusta.