Ljudmila Novak na domačem dvorišču dvignila nogo in sporočila (FOTO)

Evropska poslankav zadnjem obdobju kritično opozarja na neprimerno početje posameznih politikov in s svojimi jasnimi stališči postaja med politiki vse bolj priljubljena. Na tovrstnih lestvicah ji je uspelo prehiteti še, razlog pa je morda tudi v tem, ker s svojimi objavami ostaja aktivna tudi na socialnem področju.Na simpatičen način z dvignjeno hlačnico in neenakim parom nogavic je danes obeležila svetovni dan downovega sindroma. »Dan downovega sindroma z geslom Bodimo povezani. Vsak človek je dragocen. Moje spoštovanje vsem, ki z vso ljubeznijo in skrbjo sprejmejo osebe s posebnimi potrebami. Želim vam lep preostanek nedelje. Ohranimo optimizem in pozitivno energijo,« je sporočila z domačega kraja.Nekdanja predsednica NSi je tako kot preostali evropski poslanci zaradi epidemije vse od lanske pomladi doma, a pravi, da Bruselj že prav pogreša, čeprav »ni nikjer lepše kot je v Sloveniji«.