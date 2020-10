Ljubosumni izpad: Ne moreš se po njem plaziti samo zaradi šova

Nezadovoljna dekleta, ker jih je Sabina prehitela

Katarinina energija ubija Sabino

V šovu Ljubezen po domače spet drama. Nakmetiji na Dolenjskem so se namreč zbrala dekleta, a kaj ko jeprišla pred ostalimi konkurentkami. Janez ji je ob prihodu dal darilo, lepo rožo. Sabina pa je dejala, da je ponosna in vesela, sploh ker je bila roža rdeča, njene barve torej. »Sploh ko sem vedela, da grem k tebi, sem kar letela po zraku«, je vzhičeno razložila.»A sem ti dobra?« je zanimalo Sabino.« Si« pa je bil jasen Janez. Da je zatreskan vanjo, pa je Sabina tudi opazila. Je pa Janez dejal, da ima rad odkrite ljudi, in je Sabini sporočil, da se že veseli, da bo kuhala zanj.No, ostala dekleta pa niso bilo najbolj zadovoljna, da jih je Sabina prehitela ter da jih Janez ni pričakal, tako kot Sabino.pa je bila šokirana in se ji zdelo bizarno, ko je videla, da je Sabina že tam.je dejala, da je imela čuden občutek, da ni sam. »To ni fer,« je poudarila in priznala, da je ljubosumna na Sabino.Sabina pa je povedala, da se Janez tušira in da mu je umila hrbet. »Ne moreš se ti tam po njem plazit samo zaradi šova, pol pa o njem grdo govorit in pričakovati, da te bo izbral« je bila na Sabino kar jezna Katarina. No, tudini bilo všeč, da jih Janez ni pričakal in da se je še »rihtal«, čeprav je vedel kdaj pridejo.A po vseh zapletih je Janez vendarle izbral tisto, ki jo bo prvo odpeljal na zmenek. Ta srečnica je bila Danica.Je pa Sabino zanimalo zakaj je Katarina jezna nanjo. Menila je, da je to zaradi Janeza, a je Katarina povedala, da je razlog drugje. Žalostna je, ker je nekaj narobe z njenim očetom. A Sabina ji ni verjela, menila je, da je kriva njena »ubijalska« energija in ljubosumje.