Ljubljančanka debitirala na Pradini modni pisti

180 centimetrov visoka svetlolaska z naravnimi kodri je v konkurenci tisočih kandidatk z vseh koncev sveta prepričala vodilne pri italijanski modni hiši Prada. Njen modni agent Tomaž Mihelič, novinar, član nekdanjega tria Sestre in dolgoletni sodelavec modne agencije Immortal Model Agency, ki je Sofijo Šoškić tudi odkrila, nam je povedal, da je 19-letna Ljubljančanka po končani gimnaziji sklenila, da se povsem posveti grajenju kariere v modnem svetu. »Je izjemno inteligentna, radovedna in senzibilna mlada ženska, ki se rada poglablja v različna področja. Predvsem pa je zelo resno zagrabila priložnost, ki jo je dobila,« nam je zaupal Mihelič. Nedavno se je odpravila v Pariz, kjer so mnogi opazili, da je pred njo v svetu visoke mode svetla prihodnost. Pod okriljem agencije Immortal Model Agency je dobila odlično priložnost v francoski prestolnici, kjer se je predstavila največjim modnim agencijam na svetu. Vse so izkazale zanimanje zanjo, kar je prava redkost, vendar se je njena ekipa odločila za Women, eno največjih.

»Navdušeni so bili nad njenim videzom in osebnostjo. V sebi skriva nežno plat, na drugi strani pa odločnost, energičnost in samozavest. Uspel ji je eden največjih možnih prebojev. Doslej je to uspelo le Valeriji Kelava, ki je daleč najbolj uspešna slovenska manekenka vseh časov. Zasebno in v agenciji ima pravo podporo, kar pomeni, da ima odlične možnosti, da se stoodstotno usmeri v zadani cilj. Predana je svoji želji, predvsem pa je zelo psihično in fizično pripravljena na svet, kjer je veliko zavrnitev. Te so velik del modne industrije, zato je pomembno, da imajo dekleta jekleno voljo, saj morajo biti pripravljene na različne pogoje dela. Sofija se je doslej odlično izkazala in vsi smo ponosni nanjo,« o varovanki pravi Mihelič, ki nam je še zaupal, da se je Sofija skupaj s partnerjem Lanom Klemencem preselila v Pariz in da so tudi doma vsi strašansko ponosni nanjo.

Takoj po izjemnem debitantskem nastopu je odhitela na kasting za prestižno italijansko modno hišo Versace, kjer sta jo pričakala eden najvplivnejših kasting direktorjev na svetu Piergiorgio Del Moro in slavna Donatella Versace. Ta je bila nad energijo mlade Ljubljančanke tako navdušena, da jo je takoj potrdila za šov v Milanu. O Sofiji, ki je svojo kariero začela kot model na tednu mode v Ljubljani, LJFW, bila je obraz in hišni model za blagovno znamko Just A Corps, lani pa je za revijo Elle Slovenija posnela modni editorial Elle x H&M, bomo nedvomno še veliko slišali.