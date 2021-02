Ljubljančani šokirani: Janša in Janković ujeta blizu kot še nikoli (FOTO)

Plakat na ljubljanskem Viču. FOTO: Twitter

V zadnjih dneh januarja se je na slovenski politični sceni pojavilo gibanje Povežimo Slovenijo, ki je napovedalo nastop na naslednjih parlamentarnih volitvah. Po državi so se že pojavili njihovi reklamni panoji, kjer med drugim obljubljajo zeleno Slovenijo, varno in pravno državo in poudarjajo pomembno vlogo slovenskega kmeta ter podjetnikov. V Ljubljani na Viču pa se je čez noč pojavil manjši »dodatek« na plakatu, in sicer je nekdo prilepil podobiin, ki si izkazujeta nežnosti., ki je eden glavnih akterjev omenjenega gibanja, nam je pojasnil, da so bili o dodatku na plakatu obveščeni. »Očitno smo uspeli povezati Slovenijo še pred volitvami. Malo za šalo in malo zares. Vsekakor pa nas veseli, da so mnogi v zadnjih tednih prepoznali naše sporočilo in pobudo. Verjamem, da bomo povezali Slovenijo,« je dejal.V gibanju Povežimo Slovenijo sodelujejo oziroma so ideji naklonjeni: Zeleni Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Kanglerjeva Nova ljudska stranka, Celjska županova lista Bojana Šrota, Dr., Dr.in drugi.