Kako težko je izreči »ljubim te«? Gaber izbrala druge besede, Bagola in Grošelj komentirata

Tina Gaber je na družbenih omrežjih delila poročni videoposnetek, v katerem se nizajo prizori z njenega poročnega dne. Ob romantičnih kadrih pa se sliši njen glas, ki kot osebno pismo nagovori svojega moža, premierja Roberta Goloba: »Hej, dragi, čez nekaj trenutkov bom stopila proti tebi. In še preden se srečava z očmi, bi in ti rečem tisti 'da', želim, da veš, da te imam neskončno rada. Srečna sem, da bom postala tvoja žena.«

Pričakovano so mnogi ob posnetku ganjeni, drugi razmišljajo, zakaj v tako intimnem trenutku ni uporabila besed »ljubim te«.

(Posnetek si lahko ogledate tukaj):

Z vprašanji smo se obrnili na Aljošo Bagolo, priznanega kreativca, strokovnjaka za komuniciranje in avtorja priročnikov za osebno rast, ter na pevko in priljubljeno komentatorko šova Poroka na prvi pogled Špelo Grošelj. Oba sta znana po tem, da odkrito govorita o čustvih in partnerskih odnosih, zato nas je zanimalo, kako vidita Tinino izpoved ljubezni in izbiro besed v tako intimnem trenutku.

Špela Grošelj: Ne iščimo dlake v jajcu, veselimo se ljubezni »Vsak človek sam odloča, kako bo izrazil svoja čustva in ni ene same 'pravilne' besede ali fraze. To je odločitev vsakega posameznika in sploh ne bi smela biti povod za javno razpravo. Zato se mi zdi, da je debata o tem, zakaj je Tina uporabila 'imam te neskončno rada' in ne 'ljubim te', pravzaprav iskanje dlake v jajcu ali krasen primer apofenije. To je nekaj, kar je družbeno pogojeno, ne pa merilo iskrenosti ljubezni. Poročni video se mi je zdel izjemen - poln pristnih nasmehov in trenutkov, ki so povedali veliko več kot katerakoli beseda. Namesto da bi iskali, kaj manjka, smo lahko veseli za njuno ljubezen in za čudovito slavje, ki se ga je dalo lepo začutiti v posnetku. Prav tako se mi zdi pozitivno, da premier javno pokaže čustva. S tem se približa ljudem in pokaže, da je tudi on samo človek, kar je absolutno pohvalno. Na koncu pa je najpomembnejše, da ljubezen izkazujemo - nekateri z besedami, drugi z dejanji. Vsak ima svoj jezik ljubezni. Poroka pa je sama po sebi največji izkaz tega, ne glede na to, s katerimi besedami jo pospremiš.

Aljoša Bagola: Slovenci raje rečemo rad te imam, ker nas je strah, da bi ostali goli in zavrnjeni

Slovenci res tako težko na glas izrečemo najmočnejše ljubezenske besede?

Gospa Gaber Golob ima pravico, da objave zasnuje povsem po svoje, pri tem pa se že tudi najbrž dolgo zaveda, da vsaka objava, poteza in beseda pristanejo pod drobnogledom. Kot vplivnica je v tej sodobni ekonomiji pozornosti izurjena in ve, kako uporabljati družbena omrežja za povečanje učinkov. Zaradi tega je par že od samih začetkov v zobeh javnosti, saj javnost pogosto meni, da Tina Gaber Golob predsednika vlade prevečkrat zvleče na teren »influencerja« in ne visokega politika, kot to pritiče njegovi funkciji. Če njuna zveza ni v celoti njuna, saj morata precej računov upravičeno polagati državljanom, pa je njuna ljubezen samo njuna in zato lahko besede, s katerimi si izražata naklonjenost, uporabljata povsem po svoji izbiri.

Sicer pa »Ljubim te!« Slovenci zagotovo težko spravimo z jezika. Gre namreč za globoko zavezo nekomu, predvsem pa v ospredje stopi še strah pred zavrnitvijo.

Kaj nam tak trenutek pove o našem kolektivnem odnosu do čustev?

Za svojo zadnjo knjigo o postavljanju meja sem raziskoval teorijo navezanosti, ki nam pomaga razumeti, kako, kdaj in zakaj se v odnosih počutimo varno in kdaj ne. Vse se začne z najzgodnejšim odnosom s staršema, še posebej z materjo.

Njena prisotnost, navzočnost in čustvena dostopnost dojenčku zagotavljajo občutek fizične in čustvene varnosti, kar postane temelj za zdrave odnose in duševno zdravje otroka in nato odraslega. Zaradi garaških mater, (čustveno) odsotnih ali odvisnih očetov, duševnih stisk, vzgoje v podredljivost in zadovoljevanje potreb drugih in kaotičnih partnerskih odnosov je bilo varneje biti čustveno hladen - torej vzgajati in vladati s trdo roko in tudi s takšno obliko ljubezni.

Zapuščina slovenskih otroštev, kjer smo upravičeni do brezpogojne ljubezni in varnosti, je zato nemalokrat drugačna - v odnosih se ne počutimo varni, čustva so nam v napoto in ranljivost težko pokažemo. Za preobrat se moramo čustveno opismeniti, finančno opolnomočiti in se podkovati v partnerski, vzgojni in tudi karierni komunikaciji.

Kako komentirate čustveno noto poročnega videa Tine Gaber in premierja?

Kot sem že izpostavil, je Tina Gaber Golob specialistka za družbena omrežja in njena komunikacijske spretnosti v digitalnem okolju so - vsaj za gradnjo njene osebne blagovne znamke - odlične.

Sicer sem pa bolj naklonjen temu, da je našega sporočanja v prvi osebi deležen le naš partner in ne vsi naši sledilci. To lahko izpade kot t.i. sporočanje kreposti, ki je pogosto vaba za všečke in nove sledilce. A če sem kot strokovnjak za komuniciranje pogosto kritičen, pa jim osebno seveda želim le vse najboljše.

Zakaj je po vašem mnenju uporabila besede »imam te neskončno rada« in ne »ljubim te«? Je to le osebna izbira ali odraz širšega kulturnega vzorca? Imamo Slovenci v svoji kolektivni zavesti težave z izkazovanjem najglobljih ljubezenskih čustev?

Ko izdavimo ljubezen, tvagamo, da nas to zadavi. Ljubim te je mejnik v razmerju, kjer ni poti nazaj. Ti dve besedi zahtevata veliko poguma, nato pa še veliko moči, saj nas izpostavita in naredita ranljive. Četudi naš partner čuti isto, pa je lahko zaradi svojih zgodnjih izkušenj navajen svoja čustva skrivati in nam jih zato ne more sporočiti nazaj. Nato obvisimo - goli, ranjeni, dotolčeni, zavrženi. Zato raje ne tvegamo. Rad te imam je zato zelo priročen približek. Pri tem pa moramo upoštevati tudi kulturni in generacijski vpliv - v ZDA so recimo ljudje bolj navajeni reči ljubim te, pri nas smo pa, sploh starejše generacije, bolj podmazani z rad te imam.

Kako vpliva na ljudi, da vodilni politiki javno pokažejo svojo zasebno in čustveno plat?

Dejstvo je, da zasebni dogodki politikov zelo vplivajo na njihov politični sloves. Kraljeve poroke niso imele le naloge združevanja kraljestev in krepitve sodelovanja in zavezništva, ampak so bile instrument t.i. 'mehke moči': bile so vir radosti za podložnike in so služile za osvežitev njihove zvestobe in pripadnosti.

Monarhi imajo še danes takšen vpliv - ni nam treba pogledati dlje od Zdrženega kraljestva -, politiki pa lahko s komunikacijsko dobro podprtimi zasebnimi dogodki te spremenijo v politični kapital. Kljub kakšnim kritikam je po mojem mnenju takšen pozitiven vpliv na politično znamko premierja Goloba zagotovila tudi nedavna poroka. Vendar to še ne pomeni, da bo lahko tudi politično na medenih tednih. Prihaja namreč volilno leto in vlada kljub nekaterim odmevnim in dobro sprejetim projektom s komunikacijsko zapuščino dosedanjega mandata še ne sme biti preveč zadovoljna.

Kako pomembno je, da si partnerja jasno in glasno izražata ljubezen – tako z dejanji kot z besedami?

Moški smo naučeni potlačevati čustva. Čustva so pa, kot dobro vemo in predvsem čutimo, energija. Zato v nas vre, brbota in nam prekipeva, vse pa želimo krotiti s hladnim, mačo videzom. A to je zgolj recept za iniciacijo v toksično moškost, željo po zapostavljanju in podreditvi žensk, kot se to nevarno kaže v spletni 'moškosferi' vplivnežev, kot sta Andrew Tate in Jordan Peterson, ki jim sledi na milijone (mladih) moških.

Zato pravim komuniciraj, ne kompliciraj! Šele ko izustimo, ustvarimo priložnost za spremembo. Ne moremo biti telepati in svojih želja, potreb in pričakovanj sporočati s prenosom misli. Dokler smo telepati, smo zgolj tele, ki pati. In ti tipično slovenski vlogi trpeče žrtve in neprizanesljivega agresorja, sta nekaj, kar moramo preseči.

Kot pravi psihoterapevt Zoran Milivojević, agresor razmišlja tako: 'Če me ljubi, bo zdržl(a)!', žrtev pa: 'Če ne boli, to ni ljubezen!' Jaz pa pravim, da je prava ljubezen 'kljubezen' - ljubim te, kljub temu, da se glede vsega ne strinjava, ljubim te, kljub temu, da si kdaj skočiva v lase, namesto v posteljo, ljubim te. kljub temu in temu ...

Vir našega pričkanja so pa pogosto pričakovanja, ki so nezdrava in škodljiva. Pričakujemo, da nas bo partner rešil, zahtevamo, da je naša sorodna duša in da je naša ljubezen popolna - torej kot iz kakšnega holivudskega filma ali idealne objave na Instagramu. A ljubezen ni režija - ljubezen je prisotnost, pristnost, prijaznost, potrpežljivost, poslušanje, pogovarjanje, in seveda, dovolj režanja.