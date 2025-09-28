Ljubezen, začinjena z dramo na POP TV: največjo barabo bo upodobil Srb (FOTO)

Prvi vtisi so nadvse obetavni – ustvarjalci in igralci so na tiskovni konferenci prepričali predstavnike medijev, ko so razkrili delček dogajanja in napovedali, da bo serija prinesla pravo eksplozijo čustev, spletke ter nepozabne like.

Igralska ekipa serije Nemirna kri na predstavitvi prve epizode FOTOGRAFIJE: LUKA KOTNIK

Največjo barabo Bobana v seriji bo upodobil srbski igralec Ammar Mešić.

Nina Pušlar je zbranim zapela naslovno pesem Nemirna kri in požela bučen aplavz.

Vlogo v seriji imata tudi Uroš Smolej in mlada ter nadarjena igralka Rosa Angela Romih.

Že na predstavitvi je bilo čutiti posebno energijo. Posebno je zablestela Nina Pušlar, ki je s svojo karizmo in močnim glasom ogrela dvorano, ko je zapela naslovno pesem Nemirna kri in s tem dala srčen pečat celotnemu dogodku. Po koncu projekcije prvega dela je dvorano preplavil glasen aplavz, kar je jasen znak, da bo serija gledalce prikovala pred male zaslone. »Zgodba bo združila družine pred televizijske zaslone, saj je hkrati lepa in kompleksna,« je poudarila Stella Litou, izvršna direktorica PRO PLUS, in dodala, da so posebno ponosni na močno žensko vlogo, ki bo osrednji steber dogajanja. Nemirna kri je saga družine Veber, ki stoji na temelju bogastva in moči, a hkrati skriva globoke rane in usodne skrivnosti. Peter Veber (Radoš Bolčina), mogotec v svetu uvoza sadja in zelenjave, družino vodi s trdo roko in odločnimi potezami. Njegovo zaupanje pa si nepričakovano pridobi Lukas (Svit Stefanija), mladenič, ki ga je vzel pod okrilje in mu želi predati vodenje podjetja – s tem pa užali lastni hčerki Diano (Lucija Harum) in Heleno (Alenka Kraigher). V ospredje pridejo zamere, tekmovalnost in izdaje, ki bodo družinske vezi postavile na najtežjo preizkušnjo. A to še ni vse – zgodba bo dobila povsem novo razsežnost z vstopom kriminalistke Sare Petrič (Lea Mihevc). Ta pod krinko raziskuje imperij družine Veber, a hitro spozna, da so meje med dolžnostjo, čustvi in strastjo pogosto zelo tanke. Ljubezen, prevare in izdaje se bodo prepletale v napeti zgodbi, kjer bo gledalec nenehno postavljen pred vprašanje, komu lahko sploh zaupaš. Serijo dodatno obogatijo stranski liki, ki vsak na svoj način zapletejo že tako dinamično dogajanje. Dogajanje bo potekalo na čudovitih lokacijah, od posestva s konji do kriminalnega podzemlja, kar obljublja vizualno in vsebinsko bogato televizijsko izkušnjo.