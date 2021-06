Ljubezen v šovu bo iskala tudi postavna Mija (FOTO)

Letošnji iskalci ljubezni. FOTO: Pop TV

V sredo so na Pop TV predstavili iskalce ljubezni nove sezone šova Ljubezen po domače. Med njimi je tudi postavnaiz Kočevja. »Ljubezen, to je nekaj najlepšega,« pravi postavna temnolaska. Prejeti mora dovolj pisem gledalcev, a se za aktivno in energično 53-letnico zagotovo ni treba bati. Mija je pred dvema letoma izgubila moža, s katerim je bila skupaj od svojega 16. leta, sedaj želi spoznati prijaznega kavalirja stare šole.Poleg Mije bodo gledalci v nocojšnji predstavitveni oddaji šeste sezone šova spoznali še eno damo in osem podeželskih junakov, ki so pripravljeni na nove ljubezenske dogodivščine. To soiz Domžal,s Prevalj,iz Buč,iz Čemšenika,s Tabora,iz Novega mesta,iz Renč iniz Šentvida pri Stični. V njihovem raju jih je v sinočnji oddaji obiskala ambasadorka ljubezni