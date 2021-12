Ljubezen po domače: takih iskric v očeh ni mogoče zaigrati

V tokratni sezoni šova Ljubezen po domače so imeli očitno srečno roko pri izbiri kandidatov. Tokrat izjemoma ne bomo pisali o škandalih ali šok terapijah v oddaji, ampak se bomo posvetili temi, ki ji je pravzaprav namenjena oddaja in bi morala biti v ospredju ves čas. To je ljubezen, seveda. Ne moremo namreč skriti navdušenja nad iskricami, ki letijo med letošnjimi pari.

Še posebej lepo je gledati starejši par Julijano in Miroslava, ki pokata od naklonjenosti drug do drugega. Tokrat je Miroslav svojo Đuli, kot ji pravi, odpeljal na oddih v terme, kjer sta neizmerno uživala in se zabavala. »Otročji je, ne morem drugega reči,« je z nasmehom na obrazu razlagala Julijana, ki je povedala, da so zajtrk v postelji in uživanje v bazenih ter ob lepi večerji zanjo nekaj nepojmljivega. »Obnašava se kot mladeniča. Nama res ni več pomoči.« Zaljubljenca se ljubkujeta in šalita, da ju je veselje ogledati. Upamo, da njuna ljubezen preživi šov in ostane njuna spremljevalka do konca njunih dni.

Tudi na severnem koncu Slovenije se je koroška dušica Mihaela omehčala in sporočila svojega izbranca. Matej je s solznimi očmi sprejel njeno odločitev in končno se lahko objameta tudi pred kamerami. Zdi se, da to ni prvič, kajti take iskrice v očeh med njima ne morejo biti zaigrane.