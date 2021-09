Ljubezen po domače: premeril je njeno oprsje (FOTO)

Sonja in Mitja na zmenku. FOTO: Voyo

Vzel meter in jo premeril

Šest iskalcev ljubezni v šovu Ljubezen po domače, ki so prejeli dovolj pisem, je spoznalo kandidat(k)e. Vsakdo od teh je tako z eno oziroma enim najprej odšel na romantično večerjo, kjer so se lahko bolje spoznali.je spoznala. Dejela je, da jo je bilo zelo strah: »To je bil v bistvu moj prvi zmenek po 10 letih. Imela sem le enega fanta, in to je bil moj bivši mož.«Razkrila je, da je rojena v petek, 13., ob 15.05 in pravi, da je ultračarovnica na turbometli. In ko je na zmenku na tla padla slika in se razbila, je bil Mitja prepričan, da je res čarovnica ... Je pa Sonji bilo zelo všeč, da Mitja ne pije alkohola, saj je delala v bolnišnici in videla, kakšne so lahko posledice ...Po drugi strani pa je bil zelo podjeten tudi, ki na srečanju suporabil prav poseben pristop. Vzel je meter in ji je vzel mero. »Dekolte mora biti lep. Spet sem bila zelo počaščena,« je bila Cecilija vesela merjenja. V pričakovanju prihodnjega zmenka je dodala: »Komaj čakam, da ga spet vidim in se mu približam.«