Ljubezen po domače: Nataša bridko jokala. Kaj se dogaja? (FOTO)

V šovu Ljubezen po domače se Nataša Masten poteguje za srce Jureta Strune. A tokrat je imela težave, saj ji je ponagajalo zdravje. In to v najmanj primernem trenutku, zato je bila žalostna. Jure je namreč organiziral telovadbo, ona pa žal ni mogla pokazati, kako gibčna je, ker jo je bolela noga. Bila je v skrbeh, da se bo zato pri Juretu slabo zapisala, a je bil njen strah odveč. Jure jo je potolažil, da ne bo tako, saj da ima še zlato karto, na katero ne pozabi nanjo.

Imela je zdravstvene težave. FOTO: Pop TV

»Zelo sem bila vesela, ko mi je Jure omenil zlato karto. S tem mi je dal vedeti /…/ da še vedno nisem nič izgubila in /... / da ve, česa sem sposobna,« si je vidno oddahnila Nataša.

Za zmenek izkoristila zlato karto

In Jure bi na zmenek povabil Manuelo, a je Nataša izkoristila zlato karto. Jureta je zanimalo, zakaj se je ponovno prijavila v šov. Gledal je namreč prejšnjo sezono, v kateri se je potegovala za srce Mitje, zato ga je zanimalo, ali je igrala takrat ali igra zdaj. Nataša je dejala, da zdaj ne igra, in ga vprašala, ali tega ne čuti. A Jure je vztrajal in želel izvedeti, ali so čustva Nataše res pristna, zato je začela jokati ...

Preberite še:

Jure je bil nad solzami presenečen, dejal je, da je takšne ne pozna, vseeno pa sta zmenek zaključila z objemom.