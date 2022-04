Ljubezen po domače: jezni spakirali kovčke, pustili sta pravo razdejanje

V šovu Ljubezen po domače tudi tokrat ni šlo brez drame. Kot je znano, sta Jure in Lea uživala v Španiji in ob vrnitvi nista bila deležna dobrodošlice. Sajra in Teja sta bili jezni in užaljeni. Najprej je z Juretom govorila Sajra, nato pa še Teja in obe sta sklenili, da odideta, saj nista videli smisla, da bi še vztrajali.

Juretu in Lei sta pripravili tudi prav neprijetno presenečenje.

Jure in Lea sta bila ob vrnitvi utrujena in sta pred očmi imela le posteljo, a Teja in Sajra nista skrbeli za kmetijo.

Jure ji ni bil usojen. FOTO: Pop TV

»Tako kot sva začela, bova morala še končati,« je Jure povedal Lei in ji razložil, da ju čaka hlev, saj dekleti za živali nista skrbeli.

Lea je bila ogorčena, saj sta punci pustili tudi razmetano sobo.

»Ne vem, kaj sta delali, itak nočem vedeti … Vse delo sta nama pustili,« se je hudovala.

Tako jima ni preostalo drugega, kot da se spravita na delo. Jure je še dodal: »Malenkost sem pa še vseeno imel upanja, da bosta punci 'porihtali' kmetijo tako, kot je treba, da bosta odgovorni in odrasli, ampak žal, resnica je kruta. Delo ni opravljeno.«