Ljubezen po domače: Damjan ujel svojo čebelico, kaj pa drugi?

Na male zaslone se je vrnila resničnostna oddaja Ljubezen po domače. Razkrila bo začetek ljubezenske zgodbe, ki jo je prav te dni že kronala Ajda Zarja. Rodila se je namreč Damjanu Šalamunu in njegovi izbranki Barbari Pastrik, ki sta se spoznala prav med snemanjem oddaje. Ob razpletanju njune zgodbe pa bodo svojo ljubezen iskali tudi drugi tekmovalci, ki so jih nocoj predstavili nocoj na Pop TV.



David Vidmar iz Grosupljega išče novo priložnost po koncu dolgoletne zveze, Štefan Pintarič iz Zavrča je že bil poročen, ženo je pripeljal iz Dominikanske republike, a nista imela skupnih interesov in ciljev. Poročen je bil tudi Janez Križnar iz Tržiča, a je bilo zveze konec zaradi ljubosumja. Janez Marn z Mirne je veseljak po duši in poln energije, velika strast Janeza Rebernika iz Svete Trojice pa so dekleta in kmetijski stroji. Franc Jarc z Dvora po smrti prijateljice ni izgubil upanja, Matej Šuštarič iz Semiča pa dela v tovarni avtomobilov, skrbi za manjšo kmetijo in je igralec.



Predstavili sta se tudi dve dami: Jacqueline Kale iz Suhorja je bila poročena 25 let in ima dva otroka. Poročena je bila tudi Metka Šeškar iz Zagradca, zelo aktivna babica z ogromno energije.



Kdo od njih si bo našel novo ljubezen?