Ljubezen, ki razsvetli dušo: Grupa As s prvo pesmijo in videospotom

Glasbena skupina Grupa As iz Pomurja, ki deluje od lani, ima za seboj že več nastopov na različnih dogodkih. Skupino sestavljajo Tilen Horvat, Rafael Resnik, Zvezdan Cener in Damjan Leandres. Nedavno so med poslušalce poslali prvo pesem in videospot z naslovom Još te čekam, izdano pri založbi Dallas Records. Besedilo so napisali člani skupine, posnel in produciral pa jo je Sandi Horvat. Za videospot je v celoti poskrbel Alen Cener.

»Največkrat ljudje sanjamo o ljubezni, o tistih trenutkih, ko vse okoli tebe izgine, ko nekoga čakaš, ampak ostaneš samo ti in tisti občutek, ki ti razsvetli dušo. O ljubezni, ki ni vedno enostavna, a nas kljub vsemu poganja naprej, govori naša nova skladba,« pravijo člani skupine, ki se tako podajajo na pot proti svojim sanjam.