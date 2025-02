Lisjaki zvenijo drugače

Glasbeniki Tine Babuder, Matic Štavar, Tadej Čus in Ado Krpan, ki so si nadeli ime Lisjaki, so si zaželeli nekoliko spremeniti slog. Z novo balado z naslovom Hočem, da veš, ki je pesem o neizrečeni ljubezni, se predstavljajo v drugačnem zvenu, kot smo jih vajeni.

Tokrat so harmoniko pustili ob strani, saj gre za balado, sami pa pravijo, da se jim nekoliko drugačen zvok dobro poda. S to pesmijo mladim sporočajo, naj cenijo vsak lep trenutek, naj bo to v ljubezni ali katerem koli drugem delu življenja, ter naj se v nov dan zbujajo v dvoje, kot govori pesem. Posneli so tudi videospot, v katerem imata glavno vlogo član skupine Lisjaki Tine Babuder ter Erika Sever.

Balada je avtorsko delo člana Matica Štavarja, saj je napisal tako besedilo kot melodijo, ideja zanjo pa se mu je porodila v enem samem dnevu. »Dejansko se je zgodba napisala kar sama, glasba pa jo je le še podkrepila,« je povedal Štavar. Za aranžma in produkcijo je poskrbel Jan Baruca, pesem pa so posneli v studiu Tramon. Fantje se sicer že pripravljajo na prihajajočo koncertno sezono, saj jih letos čaka veliko nastopov. Še eno novo pesem pa bodo predstavili pred poletjem.