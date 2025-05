Limone, mehurčki in Maja Keuc: glamurozen začetek poletja v družbi znanih obrazov

Da se pripravijo na vroče poletje. Ob božajočem prepevanju Maje Keuc je bilo mogoče opazovati prepoznavne obraze, kako z užitkom srkajo gazirano limonado, ki bo očitno postala hit bližajočih se počitnic. Zbrane je nagovoril postavni David Urankar, med povabljenimi pa je bila tudi njegova žena Ajda.

Lepotica med voditeljicami, vselej elegantna Ivana Šundov

Romantično je bilo pospremiti prizor, s kakšnim občudovanjem ga je spremljala med uradnim programom, nato pa sta nazdravila z osvežujočo pijačo. Še en prizor nas je navdal s prikupno nostalgijo, ko sta si v objem skočili dolgoletni prijateljici, nekoč uspešni manekenki, danes pa predani mamici Anela Šabanagić in Irena Lušičić. Zaupali sta nam, da so družabni dogodki redka priložnost, da si v tem divjem delovnem ritmu najdeta čas za neobremenjeni ženski 'čvek'.

Producentka Anela Šabanagić in urednica Irena Lušičić sta uživali v prijateljskem objemu. FOTOGRAFIJE: GOXMAG

»Če so zraven še agrumi, vonj po svežini, je dan takoj lepši,« se je nasmehnila partnerica Lada Bizovičarja. Nemogoče je bilo spregledati modno dovršeno voditeljico Ivano Šundov, ki nam je namignila, da so lahko brezalkoholni mehurčki povsem dovolj za dobro voljo. Koristni nasveti slavnih so še kako dobrodošli v tem pobesnelem svetu, kjer se vsi trudijo, da bi našli čim bolj zdravo formulo za vsakdan.

David Urankar preskakuje iz manekenske v voditeljsko vlogo.

»Vsega je preveč in naša živila so prepolna raznoraznih dodatkov, zato prisegam na preproste recepte. Na srečo nisem ena tistih, ki bi štela vsako kalorijo, in zadostuje mi že sok ene iztisnjene limone, malce naravnega CO 2 , če je zraven še aroma nežnega bezga, pa se v trenutku preslikam na mojo najljubšo plažo,« nam je v smehu povedala vplivnica Jasna Vale ter dodala, da se zavzema za občutek ravnovesja in uživanje v življenju brez kompromisov.