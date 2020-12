Lili Žagar udarila po nekdanjih kolegih: Prevečkrat sem se ugriznila v jezik

Lili je s sovjim Markom nekoč vodila oddajo Svet na kanalu A. FOTO: Černivec Aleš/Delo

Nekdanja novinarka in televizijska voditeljica, ki je letos ekrane zamenjala za modne vode, je pred časom s partnerjemin njunima otrokoma odpotovala na Švedsko, ki je dolgo vodila precej liberalen pristop v boju proti novemu koronavirusu. Zaradi ogromnega števila žrtev se je oglasil celo kraljIn priznal, da tak pristop ni bil dober.Preberite tudi:Lili pa je ujezil prispevek, ki so ga na temo Švedske pripravili njeni nekdanji kolegi na Kanalu A, kjer je pred leti z Markom vodila oddajo Svet. Naslov prispevka »Švedska vlada priznala, da je spodletelo« je označila za senzacionalističnega: V prispevku sicer te izjave ni nikjer prikazane/objavljene, zato predvidevam, da je do takšnega (senzacionalističnega) naslova oz. zaključka prišla kar novinarka sama. Do zdaj sem bila tiho, se prevečkrat ugriznila v jezik, danes več ne.«Preberite tudi:»Kdaj se boste novinarji rešili kompleksa, da morate svojim gledalcem »dokazovati« (beri: vzeti stvari iz konteksta in zavajati), da je na Švedskem tako zelo slabo, da so lahko srečni, da živijo v Sloveniji. In da je edina prava pot »trdi pristop«. Da je edini pravilno, da ste vsi zaprti in brez vseh pravic, ker ukrepi delujejo,« je nadaljevala svoj zapis na instagramu.Za polno mero je nekdanje kolege na Kanalu A in na POP TV-ju še spodbodla z vprašanji, ali so njihovi otroci v vrtcu in v šoli, ali se šolajo na daljavo in imajo prepoved druženja s svojimi vrstniki, po drugi strani pa lahko gredo k maši? »Lahko prečkate meje občine? Ste lahko zunaj po 21h uri? Si lahko v trgovini kupite recimo rokavice, greste k frizerju? greste lahko kamor koli brez maske? ...« Še posebej pa je udarila z vprašanjem, ali trepetajo za službo? »Nekateri izbranci najbrž ne. Kolikor mi je znano, je recimo cel kreativni oddelek Pop tv-ja bodisi na čakanju ali pa so jih odpustili,« je zapisala.