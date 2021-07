Lili Žagar objavila fotografijo, ob kateri boste ostali odprtih ust (FOTO)

Ne zgodi se pogosto, a vendar se, da kakšna znana Slovenka objavi fotografijo brez ličil in foromontaže. Ena izmed teh, ki je zadovoljna s sabo in naravnost žari, je 41-letna Lili Žagar, ki je navdušila sledilce s fotografijo in z zapisom (nelektorirano):



»Vem, da se taka fotka pri večini ne bi znašla med IG objavami, ker je vse prej kot »instagrambilna«. Nimam podaljšanih trepalnic, za mano ni pol ure preživetega časa pred ogledalom za popolnim make-up in frizuro, čez pa še kakšen filter, ki zgladi kožo in poveča ustnice. To je najbolj naravno in iskreno, kar gre. Brez make-upa in filtrov. Ženska pri skoraj 41-ih, ki se (vsaj večino časa) sprejema takšno kot je. Ne bom rekla, da se v svoji koži vedno dobro počutim, ker bi lagala. Ne bom rekla, da na sebi ne bi ničesar spremenila, ker bi tudi lagala (npr. svoje neukrotljive in štrenaste lase takoj zamenjam za ravne in gladke), ampak leta so tista, s katerimi dozoriš. Ko se sprijazniš in sprejmeš. Z vsemi gubicami, sivimi lasmi (ki mi gredo sicer blazno na živce) in tudi občasnimi najstniškimi mozolji (za katere mi je mama pri mojih 15-ih rekla, da bodo do 20. leta izginili ) pigmentnimi madeži (zaradi nespametnega sončenja v mladosti), celulitom in strijami. Sem pa zdrava in zaenkrat še pri zdravi pameti (trkam na les). To je tisto, kar največ šteje.«



Oglasil se je tudi njen Marko in napisal: »Takšna mi je najbolj všeč. Večkrat ji to tudi povem. Brez ličil je zame še vedno tisto nagajivo dekle.«

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: