Lili (La Toya) po dolgem času v javnosti: V resnici sem čisto drugačna

Nov teden v oddaji Riba, raca, rak bo vse prej kot dolgočasen, saj tokratno skupino sestavlja kar pet deklet. Med njimi je tudi Lili Murati, ki jo širna Slovenija pozna pod umetniškim imenom La Toya Lopez.

Kot je Lili uvodoma razkrila ustvarjalcem oddaje, trenutno dela kot model, pred časom pa se je nekoliko umaknila iz javnosti, saj pravi, da je bila v nekem obdobju preveč iskana in popularna oseba v Sloveniji. »V zadnjem času sem začutila, da sem delala preveč stvari naenkrat, v sebi sem začutila, da potrebujem malo več odmora in časa zase,« je dejala.

Lili je nežna in sramežljiva

Lili je povedala tudi, da je lik La Toye povsem drugačen od tega, kakršna je v resnici. Pravi, da so jo mediji v preteklosti predstavili kot raztreseno »blondinko«, kar pa po njenih besedah nikakor ne drži. Zase pravi, da je nežna, prijazna in sramežljiva, La Toya pa je po njenih besedah bolj pogumna, drzna in močna.

»Morda si na prvi pogled ne bi mislili, ampak jaz nisem tako samozavestna, kot se morda zdi. Velikokrat čutim, da mi manjka samozavesti,« je razkrila in dodala, da je v resnici čisto drugačna, kot so jo ljudje videli v medijih.