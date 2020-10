Lili je priznala, da ni vedno uživala

Za neumnosti ni bilo časa. Red in disciplina.

Družinainje vsak dan vključena v športne aktivnosti, Marko pa je še posebno navdušen nad fizično aktivnostjo, saj je nekoč priznal, da trenira prav vsak dan. »Najina otroka sta vključena v šport že od začetka. Oba plavata,že kar precej resno trenira. Oba sta tudi veliko zunaj, na kolesu, plezata po drevesih in tekata čez domače travnike,« je o svojih mladih športnikih povedal ponosni oče, ki je prepričan, da je šport odlična popotnica za življenje in pomembna plat vzgoje. Lili se strinja, a kljub temu sama ni tako zavzeta športnica kot njen dragi. Zdaj je še priznala, da v športnih aktivnostih ni vedno uživala.»Resnica je, da imam pri igrah z žogo dve levi roki. Sem pa kot otrok štiri leta trenirala športno gimnastiko. Vsak dan, razen vikendov, ni bilo trte mrte. Po šoli domov odložit šolsko torbo in vzet športni ruzak, peš čez vse mesto do športne dvorane in tam dobri dve uri intenzivnega treninga. Po treningu spet peš domov, pojest kosilo, napisat domačo nalogo in zgodaj spat. Za neumnosti ni bilo časa. Red in disciplina. Mi je bilo vedno fajn? Seveda ne, ampak danes ne obžalujem niti minute, ki sem jo preživela v telovadnici. Gimnastika mi je dala ogromno, ne samo v športnem smislu, in hvaležna sem staršem, da so me spodbujali do konca. Hecno, kako postanemo staršem hvaležni šele na 'stara' leta, kajne?« je svoje spomine na mlada leta, ko je pridno trenirala gimnastiko, s prijatelji delila Lili.