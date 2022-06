Lidija Zebec delila peneče hladen recept za vroče dni

Takrat 40-letna vojakinja Lidija Zebec iz Ptuja je kuharski šov Gostilna išče šefa zapustila tik pred finalom. Od tega je že 9 let, vendar Lidija ostaja zvesta kuhinji. S svojimi kulinaričnimi izdelki razveseljuje družino, sosede, znance in tudi vojašnico Generala Maistra, kjer dela kot referent za prehrano. Peka sladic, tort in kruha je njena strast. Z nami je delila peneče hladen recept za vroče dni.

PENININA SLADKA KREMA Z MACERIRANIMI JAGODAMI

Kozarčki naj ne bodo preveliki. FOTO: Osebni Arhiv

KREMA

3 rumenjaki, 60 g sladkorja, 20 g gustina (ali 10 g gustina in 10 g vanilijevega pudinga v prahu), 1/2 vanilija stroka, 2,5 dcl sladke penine, 3 dcl sladke smetane.

Rumenjake in sladkor puhasto stepemo. Dodamo gustin ter semena vaniljevega stroka. Posodo s kremo damo na vodno soparo in malo zagrejemo, počasi dolijemo sladko penino ter med stalnim mešanjem kuhamo toliko časa, da se krema zgosti. Posoda naj bo dovolj velika, ker pri dolivanju penine, se nam na začetku peni. Ko je krema gosta, jo pokrijemo s pvc živilsko folijo in ohladimo v hladilniku. Hladno kremo malo premešamo in ji počasi dodajamo rahlo stepeno smetano.

JAGODE

500 g jagod očistimo, narežemo na majhne koščke, dodamo sok limone, limonino lupinico( bio), sladkor v prahu po želji.

V hladilniku naj se aromatizira vsaj 30 min.

V lepe kozarce izmenično nalagamo jagode, kremo, jagode, kremo.

Po vrhu posujemo z sesekljano pistacijo in drobljenimi piškoti.

Super sladica za poletne dni. Pazimo le, da je penina sladka.

Po receptu bo sladke kreme z jagodami dovolj za 6 kozarčkov.