LGBT-osebnost leta je Rene Žunič

»Še enkrat se vsem iz srca zahvaljujem za vse izrečene čestitke in spodbudne besede, ki sem jih prejel. Počaščen in vesel sem, da sem bil nominiran za naj LGBT-osebo leta in da sem s tem, ko sem prejel nagrado zlato tifanijo, dobil še dodatno potrditev, da sem na pravi poti,« se je Rene Žunič zahvalil vsem podpornikom na svojem profilu na enem od družabnih omrežij. Letos je bil namreč prav on v središču pozornosti na 8. podelitvi zlatih tifanij, nagrad za posebne dosežke na LGBT-sceni v minulem letu. Zanjo so bili nominirani tisti, ki so s svojimi edinstvenimi odlikami dodobra popestrili dogajanje na omenjeni sceni. »Ta nagrada, ta zlati kipec, ki sem ga prejel in z njim postal LGBT-osebnost leta, mi veliko pomeni. In je obenem potrditev, da sem z Nejcem Rekom, mojim partnerjem, na pravi poti. Zdaj sem dobil še večjo motivacijo za aktivizem na LGBT-sceni v Sloveniji, čeprav sem se lani zaradi homofobov, ki so me pretepli, znašel na robu smrti. Zdaj z Nejcem uspešno plujeva in rušiva tabuje že več kot leto dni pod imenom Rainbow Kings, saj želiva ljudem prikazati in približati življenje istospolnega para z otrokom, kar pri nas še vedno velja za tabu temo,« je misli za Slovenske novice strnil nagrajeni Žunič, partner barovca Nejca Reka.