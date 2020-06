Werner za ene janšist, za druge zombi in jugotrol

Poročali smo že, da se je nedavnona spletu oglasil pevecZdaj se je Werner oglasil še enkrat in se zahvalil za vso pozornost ter izrazil veselje, da v Sloveniji počasi dojemamo, da se človekova osebnost ne ocenjuje po tem, kaj kdo kaj posluša, kakšno zvrst prepeva ali kakšna oblačila nosi, ampak kakšno srce ima.Kot piše (nelektorirano): »Ne glede ali je nekdo levi, desni, zapornik ali zvezdnik...obstajajta 2 opciji...ali ima srce ali ga nima in je NIHČE.,«. Ob tem Werner poudarja, je vedno na glas povedal to kar čuti in kar čuti narod ob tem pa so obkladali z takšnimi in drugačnimi oznakami.»Ko sem opozoril na napake levih politikov sem bil Janšist, psiho itd..ko sem opozoril na napake desnih politikov pa jugotrol, zombi itd.. /.../ Narod Slovenije bodite ponosni...in ne dovolite nobenemu, da vam ukrade vaš jaz in vaše ideale.«