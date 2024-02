Lepotice tokrat na Gornjih Poljanah: obiskale so tudi prav posebno opazovalnico

Polfinalistke Miss Slovenije se že lotevajo številnih aktivnosti, ki bodo letos odločale o zmagovalki. Tako so se med drugim podale na tradicionalni zimski vzpon na Gornje Poljane v Starem trgu pri Ložu. Znani in priljubljeni pohod, ki poteka zadnjo nedeljo v januarju, je bil letos nekaj posebnega, saj je praznoval četrt stoletja obstoja.

Sodelovanje na pohodu je del nalog, povezanih z rdečo nitjo prireditve Miss Slovenije, ki je podpiranje vsega slovenskega. Lepotice si namreč vsako leto zadajo za nalogo promovirati kraje v Sloveniji, ki so manj znani, a zanimivi in vsekakor vredni ogleda.

Zaključek na 1065 metrih nadmorske višine

Kandidatke za krono 2024 sta na pohodu spremljala vodnik Janez Truden, ki je dekletom pred kratkim predaval o življenju rjavega medveda v Loški dolini, in direktor Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden. Okoli štiri kilometre dolg vzpon po prekrasni naravi se je zaključil na 1065 metrih nadmorske višine na izletniški kmetiji Turizem Jure.

Pohoda se je udeležil tudi direktor Javnega zavoda Snežnik Zdenko Truden. FOTO: Miss Slovenije

Gornje Poljane, ki so uradno zaselek Dolenjih Poljan, imajo enega prebivalca – lastnika Turizma Jure Jureta Kordiša, pri katerem se je mogoče okrepčati z domačo enolončnico in si ogledati zanimivo etnografsko zbirko, ki priča o življenju tukajšnjih ljudi med obema vojnama. Nekaj metrov nad domačijo stoji skoraj 500 let stara cerkev svetega Andreja.

Dekleta so obiskala tudi prav posebno drevesno opazovalnico, ki omogoča opazovanje narave in drugih prostoživečih živali ponoči. Opazovalnico je v toplejših mesecih mogoče najeti in v popolnem miru in tišini prisluhniti zvokom noči.