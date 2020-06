Lepa Janševa poslanka načrtuje poroko?

Eva Irgl in pomenljivi zapis. FOTO: Instagram

Primorkaže od leta 2004 greje poslanske klopi, ves ta čas pa velja za eno najlepših slovenskih poslank. Nekdanja televizijska voditeljica, sedaj pa že peti mandat poslanka stranke SDS, je vedno urejena od glave do pet, tako da sodi tudi med najlepše oblečene poslanke.Zadnje čase se veliko ugiba o njenem ljubezenskem življenju, saj naj bi se njeno srce znova ogrelo – in to za dolgoletnega prijatelja. Po končanem večletnem razmerju z radijskem voditeljem in jezikoslovcemnaj bi bila srečna v objemu glasbenika, ki se ga mnogi spominjajo iz oddaje Pod klobukom, njegova polsestra pa je pevkaPreberite tudi:Po nekaj mesecih pa je Irglova sprožila ugibanja, ali morda v romanci ne razmišlja o naslednjem koraku, ki mu številni rečejo kar usodni: obljuba večne zvestobe. Objavila je namreč fotografijo, na kateri nasmejana nosi belo obleko in čevlje kožne barve, ki razkazuje njene noge. »Moja edina bela obleka,« je razkrila poslanka, nato pa pomenljivo dodala: »Zaenkrat.« Ali je s tem mislila, da bo kmalu svojo garderobo dopolnila s še kakšno belo (poletno) obleko, ali pa da načrtuje poroko – kot je splošno znano, neveste ponavadi nosijo belo obleko.Med sledilci je Eva požela vsesplošno odobravanje zaradi bele obleke, ena pa je pripomnila: »Tisti 'zaenkrat' pa je nekam sumljivo napisan.«