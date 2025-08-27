Lepa hči teflonskega Karla ni najbolj priljubljena: norčujejo se, da poučuje predmet Oči ma dnar

Redka dekleta se lahko pohvalijo tako z lepoto kot izjemnimi akademskimi dosežki in zavidanja vredno kariero, ki jo na videz povsem enostavno usklajujejo še z družinskim življenjem. Ena takšnih, ki imajo vse in še več, je zagotovo dolgolasa lepotica Eva Erjavec.

V začetku leta je hči politika in predsednika novoustanovljene stranke Zaupanje Karla Erjavca dosegla izjemen dosežek, na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je namreč doktorirala in namesto da bi najvišji akademski dosežek spakirala in odnesla v tujino, kjer bi z njim lahko veliko bolj lagodno živela, se je rjavolaska odločila, da bo še naprej predavala na ljubljanski ekonomski fakulteti.

Njena doktorska disertacija je nosila naslov Teoretični okvir in empirična analiza dejavnikov naložb v neotipljiv kapital, na fakulteti pa predava mikroekonomijo, a kot kaže pri študentih ni najbolj priljubljena.

Na spletni strani, kjer študentke in študenti ocenjujejo profesorje, lahko namreč vidimo, da so študenti Evo Erjavec ocenili s komaj 1,5 od možnih petih točk, svoje ocene pa je podalo kar 239 posameznikov. »Na vajah pri njej sem bil dvakrat. Predava katastrofalno, učenka v klopi je imela več predznanja o mikroekonomiji kot ona. Upam, da se stanje izboljša, ali pa neha predavat,« se denimo glasi eden od komentarjev, drugi pa: »Najbolj zanič predavateljica. Nima pojma o ničemer. Še čistilke bi znale bolj odpredavati.«

Oba ocenjevalca sta Erjavčevo ocenila s po eno zvezdnico. Smo pa našli tudi komentatorja, ki je nad hčerko dolgoletnega politika precej bolj navdušen. »Fantje, k drugi ’prfoksi’ hodite, da se boste kaj naučili, k njej pa oči sproščat,« je zapisal komentator, ki je Evi Erjavec namenil tri od petih zvezdic. Še dve zvezdici več ji je namenil spletni uporabnik z vzdevkom Perzz, ki je odločitev utemeljil z zapisom: »99 % časa buljim vanjo, 1 % pa razmišljam o tem, da nima pojma o mikroekonomiji … škoda.«

Da predava mikroekonomijo, je sicer mogoče razbrati tudi s seznama premetov, ki jih Eva Erjavec poučuje, a so se študenti tudi tukaj iz nje pošalili in med sezname predmetov, ki jih predava, dodali med drugim še predmet »plastična kirurgija« in »oči ma dnar«.