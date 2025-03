Lepa Brena v Ljubljani pela, Boba predstavil vina (FOTO)

Konecminulega tedna sta pri nas gostovala zakonca, ki ju poznajo generacije od Vardarja pa do Triglava. Na dan žena je Lepa Brena nastopila na koncertu v Stožicah, večer pred tem pa je njen mož in nekdanji tenisač Slobodan Živojinović - Boba v ljubljanskem InterContinentalu zbrani družbi predstavil novo blagovno znamko svojih vin, imenovano Vertiz.

Čustveni večer v Stožicah

Koncert v Stožicah se je sicer znašel pod vprašajem, saj je bil le dan pred prihodom zakoncev v Ljubljano pogreb Saše Popovića, ustanovitelja Grand produkcije, ki je močno zaznamoval tudi kariero Lepe Brene. Veljal je za ikono balkanske glasbene scene, zadnja leta, ko se je boril s hudo boleznijo, pa je živel razpet med Beogradom in Parizom.

Ime blagovne znamke Vertiz je nastalo po navdihu latinskega izreka In vino veritas (V vinu je resnica). FOTO: BLAŽ SAMEC

Prijetna družba: vinski poznavalec Robert Gorjak z ženo Sandro Bohinec Gorjak FOTO: BLAŽ SAMEC

»Dragi moj Sale ... Po toliko letih prijateljstva, sodelovanja, potovanj, turnej, skupnih projektov, družinskih druženj ...Težko je najti besede, ki bi lahko ublažile bolečino ob tvojem prehitrem odhodu,« je ob smrti glasbenega vizionarja na družbenem omrežju zapisala Lepa Brena in dodala: »Ti si našel svoj večni mir, mi, ki smo te imeli radi in spoštovali, pa smo spoznali novo dimenzijo čustvene bolečine.«

Vinske degustacije sta se udeležila tudi priznana chefa – Igor Jagodic iz ljubljanske Restavracije Strelec (desno) in Ivica Evačić iz izolske Marine. FOTO: BLAŽ SAMEC

Na dogodku sta uživali tudi Majda Debevc, vrhunska poznavalka ter predavateljica na področju vina in žganih pijač, in Anita Srac, vodja marketinga v Lidlu Slovenija. FOTO: Mediaspeed

Medijska menedžerka Hana Souček Martinc in njen mož Gašper Martinc sta ljubitelja odličnih vin. FOTO: Mediaspeed

Na koncertu v Stožicah ni manjkalo čustvenih trenutkov.

Lepa Brena je v Stožicah poskrbela za nepozaben glasbeni spektakel. FOTO: EXTRA FM

Na koncertu v Stožicah, ki je bil zaznamovan z omenjenim dogodkom, tako ni manjkalo čustvenih trenutkov, saj pevka ni mogla zadrževati solz.

»Dober večer, Ljubljana. Na začetku vam moram povedati, da je zelo težko potlačiti vsa čustva, ki me nocoj preplavljajo. Tako sem bila vesela, načrtovali smo ta koncert, prišli smo, pripravljali smo se za vas, zelo resno smo se pripravljali. Pred nekaj dnevi pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Nenadno je odšel nekdo, s katerim sem začela kariero leta 1981, nekdo, s katerim sem gradila čudovito in uspešno pot s Slatkim grehom, kjer sva delala zelo resno in profesionalno. V vseh teh letih, ko sem delala z njim, nismo odpovedali niti enega koncerta. Nocoj mi, prosim, v imenu mojega prijatelja, botra in poslovnega sodelavca Saše Popovića pomagajte zapeti pesem njemu v čast,« je bila čustvena pevka, ki je nato ob spremljavi občinstva zapela uspešnico Boliš i ne prolaziš.

Na odru so se ji kot gostje pozneje pridružili srbska pevka Dara Bubamara, slovenska glasbenica Senidah in bosanski pevec Maid Hećimović. Lepa Brena je čustveni spektakel zaključila z besedami: »Nocoj ste bili zdravilo za mojo dušo in srce. Za vse zlome, ki sem jih imela, tako fizične kot čustvene.«

Ljubljano sta obiskala znana zakonca, nekdanji teniški as Boba Živojinović in pevka Lepa Brena. FOTO: Mediaspeed

Sodelovanje s priznanim slovenskim vinarjem Marjanom Simčičem je garancija za vinsko kakovost. Vina Vertiz so na voljo tudi v Sloveniji. FOTO: Mediaspeed

Vina iz različnih delov sveta

V petek pa je pevkin mož in nekdanji teniški igralec Boba Živojinović v Ljubljani predstavil svojo novo linijo vin, v katero je vključil etikete iz različnih delov sveta. Med cenovno dostopnimi vini, ki nosijo ime Vertiz, so tako tudi trije okusi iz Slovenije: rose, ki je bil prvi v zbirki, ter sivi pinot in sauvignon blanc iz Goriških brd, ki sta nastala v sodelovanju s slovenskim vinarjem Marjanom Simčičem.

Slobodana Živojinovića in Miro Šemić družita prijateljstvo in strast do vina. FOTO: Mediaspeed

»Z Marjanom sva prijatelja že več kot trideset let, pred mnogo leti sem ga tudi prvič povabil v Srbijo. Spontano je nato nastala ideja, da bi skupaj naredila vino oziroma da bi bil on tisti, ki bi naredil vino za mojo blagovno znamko Vertiz,« je dejal Boba Živojinović in pojasnil, da je v blagovni znamko Vertiz, poleg omenjenih slovenskih okusov, vključil tudi chardonnay iz kalifornijskih vinogradov ter štiri okuse iz argentinske pokrajine Mendez, med katerimi so poleg penine brut rose še trije odtenki malbeca.

Omenjeni izbor je na premierni predstavitvi v Sloveniji pohvalila tudi vinska akademkinja Mira Šemić, poleg nje pa so nove okuse na dogodku poskušali tudi nekateri drugi poznavalci vinskih okusov, denimo Robert Gorjak in Majda Debevc, kot tudi chef Igor Jagodic iz Restavracije Strelec.

In od kod izhaja ime nove blagovne znamke vin? »Navdih za ime Vertiz je znan latinski izrek In vino veritas (torej: V vinu je resnica). Vino je za nas veliko več kot pijača, saj prinaša posebne trenutke in v sebi nosi globljo simboliko,« je pojasnil Boba Živojinović in poudaril, da je prav vsaka steklenica v nastajajoči zbirki Vertiz, ki si sicer že utirajo pot v restavracije nekdanje skupne države, »rezultat skrbnega in premišljenega izbora«.