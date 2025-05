Legende po 50 letih spet skupaj

Pred okroglimi 50 leti je radijski urednik in voditelj Dragan Bulič ustanovil ligo malega nogometa. Letos je dan pred obletnico organiziral srečanje nekaj nekdanjih članov v lokalu, ki je last enega od članov ekipe – pevca Zlatka Dobriča. »Kot nekdanjemu članu Radia Študent mi je uspelo pregovoriti vodstvo in so mi odobrili projekt, da bi s tem imenom igrali na Kodeljevem v Moščanski ligi za mali nogomet. Začeli smo v peti ligi in prva tekma je bila 15. maja 1975,« se spominja eden največjih poznavalcev pop glasbe pri nas.

Z ekipo sta nekaj časa igrala tudi glasbenik Janez Bončina - Benč in hokejist Nace Kavec. Na srečanju so se obletnice skupaj poveselili Lado Oven, Igor Levstik (ki je, mimogrede, oče mladega uspešnega režiserja Nejca Levstika, ki je režiral letošnji evrovizijski nastop Klemna Slakonje) in Miro Likovič.

Dragan Bulič je bil, so potrdili nekdanji člani, duša in gonilo nogometne ekipe. FOTO: AJDA JANOVSKY

»Na žalost je nekaj prijateljev že pokojnih: moj brat Miran, Dare Vitez, Janez Rupar in nekdanji tehnik na Radiu Študent Radovan Bulatović. Zaradi obveznosti pa se nam tokrat ni pridružil naš prvi vratar Miran Kukovica,« pove Bulič. Uspešna ekipa je po nastanku vsako leto napredovala v višjo ligo in dobila tudi nekaj pokalov za prvo mesto. Levstika so v nekem trenutku celo povabili v profesionalno nogometno ekipo, a je ponudbo, ker je imel izpite na fakulteti, zavrnil. Ekipa je leta 1983 ime spremenila v Osa, nekaj časa pa so igrali v dresih Pop Designa, saj jih je kot sponzor podprl eden od tedanjih članov Tone Košmrlj. Leta 1992 so celo osvojili prvo mesto v Prvi moščanski ligi.

Nekdanji igralci se zadnja leta redko videvajo, zato je bilo srečanje v ljubljanskih Kosezah resnično nekaj posebnega.