Legendarni Stevo med frizersko elito

Tudi tokrat je poskrbel za pričeske, ki so jemale dih. FOTO: PHOTOART.SI

Legendarni slovenski frizerje eden izmed svete trojice najuglednejših, najbolj priljubljenih in najdražjih ljubljanskih frizerjev. Je tisti mojster, ki ga redno videvamo na naših televizijskih zaslonih kot komentatorja pričesk znanih Slovencev.Njegovo ime je že dolga leta povezano z nastopanjem na največjih modnih in frizerskih dogodkih, zato ne preseneča, da se je strahospoštovani frizer tudi letos, že petič, pojavil na najbolj spektakularnem humanitarnem frizerskem šovu, ki je že 37. leto potekal v Londonu. Šov je sicer namenjen zbiranju sredstev za otroke, ki so zboleli za levkemijo, in raziskovanju zdravil.Doslej so zbrali neverjetnih 12 milijonov funtov, organizator pa je k sodelovanju tako kot vsako leto povabil najbolj odmevna imena v svetu frizerstva. Čeprav dogodek po navadi poteka v prestižnem Royal Albert Hallu v Londonu, letos ni bilo tako, in sicer je zaradi novega koronavirusa organizator izvedel virtualni šov, v katerem so frizerji z vsega sveta pripravili posnetke svojih frizerskih kreacij. Kot vsako leto je tudi tokrat šov postregel s spektakularnimi nastopi, med njimi tudi ljubljanskega frizerja Steva Pavlovića, ki je predstavil Slovenijo in jo tako postavil v sam vrh svetovnega frizerstva.Svoj peti nastop in videoprezentacijo je poimenoval Couture Nature, video pa je bil posnet v naravi, na Ljubljanskem barju. Stevo in njegova ekipa sta poskrbela za pričeske,za ličenje,za atraktiven stajling, videoprodukcijo je realiziral Photoart.Si, za koreografijo pa je poskrbel