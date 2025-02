Legendarni junaki Mikija Mustra zaživeli v gledališki predstavi

Nekdo je odprl okno iz preteklosti, skozenj pa so v zmešano sedanjost skočili junaki nekih drugih časov. No, pa saj nas nikoli niso čisto zares zapustili, le skozi odraščanje smo malce pozabili nanje in na vse lepe trenutke, ki so nam jih podarili. A ljubitelji stripov jih še vedno zelo cenijo in prav nič ne kaže, da bi legende kdaj povsem potonile v naftalin.

Predstavo si je z velikim veseljem ogledal tudi filozof in publicist Boštjan Narat. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Svoje k temu prispeva tudi izviren nov projekt. V Slovenskem mladinskem gledališču so premierno uprizorili otroško predstavo Dogodivščine Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika: Trije mušketirji po zgodbi pionirja slovenskega stripa Mikija Mustra. Letos namreč zaznamujemo stoletnico njegovega rojstva. Sporočilo zgodbe legendarnih stripovskih likov je prijateljstvo, tovarištvo in pogum.

Inga Remeta in igralec Ivan Peternelj, ki je kljub naporom v okornem kostumu zelo užival.

Režiser Matjaž Pograjc je v otroški predstavi združil legendaren strip o treh mušketirjih, njihove dodelane dialoge in pronicljivi humor Mustra z maskami, dramsko igro, koreografijo in glasbenim ozadjem. Mustrovo mojstrsko risbo so na videoposnetkih oblikovali z uporabo umetne inteligence.

Režiser Matjaž Pograjc je v otroški predstavi združil legendaren strip o treh mušketirjih, simpatična Klara Kastelec pa se je odlično vživela v lik Trdonje.

Pograjc je izpostavil tudi izziv postavitve Mustrovega humorja v današnji čas, da ta izpade politično korekten. Igralska zasedba, ki jo med drugim sestavljajo Jurica Marčec, Klara Kastelec, Ivan Peternelj in Janja Mazelj, je igranju otroških predstav pripisala omejenost gibanja v kostumih in fizične napore, sicer pa po njihovem mnenju predstava najmlajše veliko nauči o razmerju med dobrim in zlom.

Igrivega razpoloženja sta se nalezla tudi Jurica Marčec in Ivan Peternelj, ki sta tudi sama nekoč brala Mustrove stripe.