»Prostor se je skrčil, ampak to ni tako slabo, zato ker lahko opaziš stvari, ki jih prej nisi,« je zmeren optimist pevec Andrej Šifrer. Seveda me zanima, kaj se zdaj ujame v njegovo oko. »Začne se s prahom, pa kakšne stvari, ki bi morale biti že zdavnaj pospravljene in je bilo mišljeno, da se bo to naredilo že v prvem valu, vendar tudi v drugem še vedno ni urejeno. Pričakujem, da se bo v tretjem zgodilo nekaj nadnaravnega, da bom pospravil tudi tisto nadlogo,« se nasmeji. Ko je posnel album Hiti počasi, je bil prestrašen in zadolžen. Foto: Igor Modic »Predvsem bi ...