Legendarnemu slovenskemu frizerju so se izpolnile sanje (FOTO)

Legendarni Stevo Pavlović ni samo frizer, temveč tudi umetnik, ki soustvarja družbo. Skozi bogato kariero je pustil neizbrisen pečat v naši pop kulturi, s čutno življenjsko zgodbo pa navdihuje in opogumlja mlajše generacije, da nobene sanje niso nedosegljive. V soboto, 23. aprila, so se v njegovem salonu na Trubarjevi, kjer kraljuje več kot dve desetletji, izpolnile njegove sanje, saj je luč sveta ugledala frizerska monografija z naslovom Art of Hair, prva tovrstna na naših tleh.

Za glasbeno čarovnijo je poskrbel izjemni čelist Bernardo Brizani, pridih visoke frizerske mode pa sta pričarali čudoviti mladenki. FOTO: Nenad Cakić//PhotoArt

Predstavil jo je na posebnem druženju v njegovem salonu, kjer so se zbrali številni slovenski in tuji mojstri frizerstva iz Bostona, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Črne gore, ter prepoznavni predstavniki sodobnih umetniških krogov, v veliko podporo pa mu je bila tudi družina.

Monografija, ki jo lahko dobite v njegovem salonu, je napisana je v treh jezikih – slovenščini, angleščini in srbohrvaščini, izšla je v 200 izvodih, oblikoval pa jo je priznani slovenski oblikovalec Vladimir Mićković.

Klemen Slakonja je zbrane navdušil s priredbo Nessun dorme. FOTO: Nenad Cakić//PhotoArt

»Monografija je pika na i moji karieri in je zvezda, ki bo kazala pot drugim frizerjem. V regiji poznam veliko strokovnjakov na tem področju, ki imajo za seboj spoštovanja vreden opus ustvarjanja, zato pričakujem, da se bodo tudi oni opogumili. Počaščen in vzhičen sem, da so me ob tej pomembni prelomnici podprla velika imena iz frizerskega sveta. Čeprav smo konkurenti, mi je v veliko veselje, da se spoštujemo in slavimo frizerstvo kot umetnost,« je frizerski mojster strnil misli ob veliki prelomnici, ki je bila zanj še toliko bolj čustvena, saj je bila tam tudi njegova mentorica in legendarna frizerka Meta Podkrajšek.

Dve legendi – Zoran Vukćević iz Podgorice in ljubljanska mojstrica Meta Podkrajšek FOTO: Nenad Cakić//PhotoArt

»Bil sem mlad priseljenec iz revne družine, ko me je sprejela na prakso. Vzela me je pod svoje okrilje, mi dala priložnost in znanje, zato bom vedno ponosno rekel, da je Meta poleg moje matere samohranilke ključna oseba v mojem življenju. Ni le velika umetnica, temveč tudi izjemno plemenita ženska, ki ji bom hvaležen do konca svojih dni,« je še povedal Stevo, ki ga je ob tej priložnosti poleg številnih kolegov iz frizerskega sveta podprla tudi družina.

V družbi mentorja Petra Klinca in kolegov frizerjev Mitje Sojerja - Miča in Zorana Gajića FOTO: Nenad Cakić//PhotoArt

Art of Hair oziroma umetnost las je slikovit sprehod skozi različna desetletja postavljanja smernic, izobraževanja profesionalcev in javnosti ter pridobivanja neprecenljivih mednarodnih izkušenj. Stevo je znanje črpal od največjih imen slovenske in svetovne frizerske scene, ki z navdušenjem ugotavljajo, kako pomembno je njegovo delo.

Dogodka ni zamudil niti izjemni brivec Luka Nebec. FOTO: Nenad Cakić//PhotoArt

»Nisem čustvena ženska, a sem zelo ponosna na vse, kar je dosegel. Spomnim se časov, ko sem ga sprejela na prakso. Že takrat je imel veliko voljo do učenja, bil je priden in zagnan. Če bi imel vsak moj učenec vsaj petdeset odstotkov njegovega zagona, bi bili vsi zmagovalci! Zelo ga imam rada, razvil se je v vrhunskega frizerja, malce mu zamerim le, da je bil član navijaške skupine Green Dragons. Z monografijo pa je zadel v polno!« je ponosna Stevova mentorica in legendarna frizerka Meta Podkrajšek.