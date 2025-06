Legendarna voditelja po 23 letih skupaj pred kamero! »Ne hodim v službo. To je moje življenje« (VIDEO)

Ko se na 30. obletnici POP TV po dolgem času skupaj pred kamero pojavita Petra Kerčmar in Uroš Slak, je jasno, da bo dogodek nekaj posebnega. Zvezdniški par slovenskega novinarstva je ob obletnici razkril nekaj intimnih spominov, zakulisnih zgodb in življenjskih nasvetov — in znova dokazal, da je njuna dinamika pred kamero še vedno pristna.

»Nazadnje sva bila skupaj na intervjuju leta 2008. No, hecam se, ampak tam nekje okoli 2009, ko so bila Trenja,« se je v smehu spomnila Petra Kerčmar.

Ob vprašanju, zakaj sta pred leti nacionalno televizijo zamenjala za komercialno POP TV, sta bila odkrita: »Dobra ponudba,« je z nasmehom odgovorila Kerčmarjeva. »Bil je odličen projekt. Jaz sem takoj verjel vanj,« je dodal Slak.

Pravo novinarstvo pomeni biti provokativen

»POP TV je bil takrat enigma. Delalo se je hitreje, bolj dinamično, v manjših ekipah. To nas je vse predramilo,« se spominja Kerčmarjeva. Kaj ju žene še danes? »To, da je vsak dan drugačen,« pravi Petra. »Vsak dan te čaka nekaj novega. Zelo rada delam tudi na večjih projektih, kot so soočenja ali volilni dan.«

»Pravo novinarstvo je biti provokativen. Postavljati vprašanja, ki si jih drugi ne upajo. In biti odlično pripravljen, da lahko sogovorniku serviraš protiargumente,« dodaja Slak. Oba se strinjata: dinamika je nujna — v studiu mora biti napeto in živo.

»Meni je ključno, da tega sploh ne dojemam kot službo. To je življenje, strast,« o odnosu do svojega dela pravi Petra.

Ko pokažeš tudi srce

Petra Kerčmar je znana tudi po čustvenih trenutkih na televiziji: »Ko smo zbirali denar ob poplavah, sem čisto iskreno čutila, da smo tukaj zato, da pomagamo šibkejšim.«

In čeprav gledalci na zaslonu vidijo samo njiju, v ozadju stoji močna ekipa. »Če en parameter v tej ekipi ne deluje, gre lahko vse po zlu. A imamo res odlično, usklajeno ekipo,« poudarja Kerčmar.

Mladim novinarjem svetuje: »Naj se sprostijo in predvsem spoznajo novinarsko delo in da se učijo od najboljših. In da si predvsem želijo to delati, ne da pridejo z nekim drugim fokusom v novinarstvo, da bi nekaj postali ali pa zaslužili, ampak da bi res s srcem delali,« še dodaja.

Slak ima zelo jasen nasvet tudi za svojega sina, pa tudi vse druge, ki stopajo v ta svet: »Poštenost. Vse ljudi je treba gledati enako, ne glede na to, kdo so ali kaj imajo.«

Zvezdniki po radiu — in v srcih gledalcev

»Ko so me na radiu začeli imitirati, so mi prijatelji rekli: 'Zdaj si pa zvezda.' Pred tem sem se zastonj trudil,« je v šali povedal Slak.

Za konec sta razkrila še, kaj jima pomeni delo za POP TV. »Ogromno. Ekipa, energija, motivacija — vesela sem, da sem del te družine,« pravi Petra. »Ne glede na to, kaj kdo pravi, POP TV ostaja vodilna medijska hiša v Sloveniji. Brez ekipe bi bilo vse to nemogoče,« dodaja Slak.