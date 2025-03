Legendarna slovenska skupina sporočila žalostno vest, umrl je Lučko

»Sporočamo vam žalostno novico, da nas je sinoči za vedno zapustil naš dolgoletni bobnar Lucijan Kodermac – Lučko,« je na svoji Facebook strani zapisala legendarna slovenska skupina Avtomobili.

Avtomobili so slovenska glasbena skupina, ustanovljena leta 1982 v Novi Gorici. Ustanovila sta jo brata Marko (vokal) in Mirko Vuksanović (klaviature, vokal). V osemdesetih letih so pretežno nastopali zunaj Slovenije, v republikah nekdanje Jugoslavije, pozneje pa so svoje delovanje usmerili na slovenski prostor.

Njihova glasba združuje elemente popa, rocka in novega vala, kar jih uvršča med ene najbolj prepoznavnih in izvirnih rock zasedb v Sloveniji. V svoji več kot štiri desetletja dolgi karieri so izdali številne albume. Med njihove največje uspešnice sodijo pesmi, kot so Argentina, Skozi leta, Ljubezen ne stanuje tu, Enakonočje, Gospodar ...

Člani skupine še vedno aktivno ustvarjajo in nastopajo, njihova glasba pa ostaja priljubljena med poslušalci vseh generacij.