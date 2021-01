Legendarna slovenska igralka žaluje

Milena Zupančič in njen možDušan Jovanović. Bohinjska Bela, Slovenija.FOTO: Jure Eržen/Delo

V 82. letu starosti je 31. decembra 2020 umrl pisatelj, dramatik, režiser in scenarist, poroča RTV Slovenija. Več kot pet desetletij je sooblikoval slovensko in širše gledališko dogajanje.Jovanović se je rodil v Beogradu, pred začetkom druge svetovne vojne, 1. oktobra 1939. Po 2. svetovni vojni sta se njegova starša ločila. Po ločitvi se je oče poročil s Slovenko in se s sinom leta 1953 preselil v Ljubljano, mama pa je ostala v Beogradu. Oče se je v Sloveniji še dvakrat poročil in ločil.Na ljubljanski filozofski fakulteti je študiral angleščino in francoščino in v začetku 60. let diplomiral. Nato je študiral režijo na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). V 60. in zgodnjih 70. letih minulega stoletja je bil Jovanović med ustanovitelji Študentskega aktualnega gledališča, Gledališča Pupilije Ferkeverk in Eksperimentalnega gledališča Glej - v vseh je bil dejaven kot režiser in uprizoritveni reformator.Njegove dramske tekste iz 70. let Znamke, nakar še Emilija, Igrajte tumor v glavi in onesnaženje zraka, Žrtve mode bum-bum določata groteska in absurd, medtem ko je v dramah Osvoboditev Skopja, Karamazovi in Zid-jezero iskal nove postopke v prodiranju v bistvo konfliktov, še poroča RTV Slovenija.Iz prvega zakona zje imel sina. Nato se je poročil z igralko, s katero sta imela hčerZadnje Jovanovićevo avtorsko besedilo je Boris, Milena, Radko (2013). Dramo je delno navdahnil resnični ljubezenski trikotnik med Jovanovićem,in Mileno Zupančič. Matjaž Ivanišin insta o nastajanju predstave leta 2017 posnela dokumentarni film Vsaka dobra zgodba je ljubezenska zgodba.Širši javnosti je Jovanović poznan tudi po kolumnističnem pisanju. V njem in v esejih je pogosto prepletal gledališče in družbeno realnost ter ugotavljal, da so meje med obema pogosto zelo tanke.