Lea zavrnila Gregorja, Lara bi vzgajala otroke, a ne svojih (FOTO)

Na zmenku je morala menjati pnevmatiko. FOTO: Pop Tv

Napeta ceremonija, Sandra se je kar tresla

Rada bi vzgojila otroke, a ne svojih

Vrtnico je zavrnila. FOTO: Pop Tv

Tjaše ob slovesu ni objela

V šovu Sanjski moški je bilo znova napeto.je nadaljeval z vabili na zmenke in posta ga prejeli še dve dekleti. To sta biliin, ki sta se morali spopasti z menjavo pnevmatiko, sledila pa je vožnja s čolnom po morju in prijetno kofetkanje.»Zanima me, kako se bodo odzvale na to, ko bodo izvedele, da sem vse peljal na iste zmenke, in zanima me, kakšni so njihovi karakterji,« je svojo odločitev pojasnil Gregor.Na zabavi pred ceremonijo vrtnic pa je bilo spet zelo dramatično. »Nadrkana sem zelo, upam, da dobim svojih 5 minut«, je dejala Sandra. Lauri se to, da so bile vse tri na enakem zmenku, ni zdelo nič spornega, Meri pa se je počutila kot na preizkušnji.Sandra je Gregorju potožila in se vsa tresla, ko mu je dejala, da se ji ne zdi prav, da pri drugih dekletih preverja dejstva o njej. »Moji nameni so čisti,« je bila jasna Sandra.pa je po drugi strani Gregorja, ki poudarja, da mu je družina zelo pomembna, šokirala z izjavo, da noče svojih otrok. »Ta svet, kakor ga trenutno živimo se mi ni zdi vreden, da spravim potomce vanj,« je razložila, a dodala, da posvojitvi ne nasprotuje.»Rada bi vzgojila otroke, a ne svojih,« je bila jasna Lara. Ob tem pa je vse skupaj dodatno zapletla še, ki je razkrila, da ne bo sprejela vrtnice od Gregora, če gre ven Lara. »To so za mene neke otroške igrice,« je njene besede komentiral Gregor.Na koncu je Lea uresničila svojo napoved in vrtnice ni sprejela, Lea pa vrtnice ni dobila, a je Gregorja vseeno opozorila, naj pazi, katero dekle bo izbral. Lea se je na koncu z objemom poslovila od vseh deklet, le od Tjaše ne, ki se je zato počutila, kot je dejala, kot največji drek.