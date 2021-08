Lea Sirk s košarkarjem pričakuje otroka

Pravi, da se bo na odre vrnila že za silvestrovo. FOTO: ADRIJAN PREGELJ

zadnje mesece uživa v radostih, ki jih poznajo le noseče ženske. Prav ste slišali, simpatična pevka je namreč v oddaji POP IN potrdila govorice, da pod srcem nosi otroka. S partnerjem in košarkarjemga pričakujeta novembra, bo pa to tretji otrok za Leo in prvi za Alena. Pevka ima namreč iz razmerja z nekdanjim izbrancemdve hčerki, osemletnoin šestletnoZdaj pa pričakuje fantka. »To bo en drugačen izziv. V drugačnem obdobju, bo drugačen izziv. Kaj naj rečem, veselim se izziva in vsega, kar prihaja od zdaj naprej. Absolutno smo vsi res veseli in ta naraščaj nam bo popestril dom,« je še povedala Lea, ki nosečniških težav nima, pravzaprav ima 31-letnica energije za izvoz, njen obraz pa kar žari.Ob razkritju novice je simpatična Primorka še povedala, da bo vse do poroda glasbeno aktivna, med drugim bo nastopala in poučevala v glasbeni šoli, pred njo pa je še en festival. In čeprav bi si mlada mamica lahko vzela nekaj več premora, je sklenila da se bo kmalu po porodu vrnila na odre, in sicer bo nastopila že na najdaljšo noč v letu.