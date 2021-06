Lea Sirk objavila frizuro, sledilci pa opazili, da je brez nedrčka (FOTO)

Simpatična primorska pevkase je te dni spominjala dogodka, ko si je svoje svetle lase prebarvala na temnejše odtenke. Pri tem pa so ji prijatelji na instagramu dali vedeti, da je na fotografiji opazijo najprej vse drugo, nato pa šele frizuro.V ospredju fotografije je njena prosojno mrežasta majica z detajli čipke na žgečkljivem delu telesa. Majica je dovolj razgaljena, da se vidi tudi privlačna tetovaža zarisana pod oprsjem, saj je v obleki brez nedrčka.Lea je z objavo fotografije sledilce spraševala, ali naj se pobarva nazaj na temnejšo barvo las, a so ji odgovarjali predvsem, da barve las, sploh ne opazijo. »Pa da veš, da nisem najprej las pogledal«, »Hm, a veš, da noben ni ravno las pogledal«, ... so se vrstili komentarji. So pa nekateri tudi zapisali, da ji temna tudi pristoji in da bo v vsakem primeru lepa.