Lea Sirk o 'umetnem blišču', ki ga je doživela v Sloveniji

31-letna simpatična primorska pevkaje ena tistih glasbenic, ki ni uspela čez noč, ampak se je za svoj poklic in glasbeno izobrazbo še kako trudila s šolanjem doma in v tujini, da je lahko postala tudi mentorica mlajšim generacijam. Kljub veliki prepoznavnosti pa ostaja očitno na realnih tleh, saj kot je povedala na instagramu, je njen blišč, ki ga je doživljala, prinesel »kup umetnih napojev sreče.«Lea je na instagramu za Ljudsko univerzo Koper spregovorila o svoji karieri in uspehih. Dejala je, da se ji je največja prelomnica oziroma, kot je to poimenovala »umetni uspeh in blišč« zgodila pri 27 letih (takrat se je javno izpostavila v oddaji Znan obraz ima svoj glas, op.a.).»Ta blišč je prinesel kup nekih umetnih napojev sreče, ko misliš, da si v življenju nekaj dosegel, ker ful divjaš, ful dobro si plačan, ful te rihtajo, ful se vsi s tabo ukvarjajo in ful misliš, da nekaj si, čeprav nisi nič. To je zame ena umetna bomba uspeha, ki zame ne obstaja,« je dejala.Kot pravi, uspeh svojega življenja počasi dojema in to je, »da sem stabilna, da se ne bojim, da bom izgubila svoj poklic, zato ker vem, da bi me zanimalo nekaj drugega«. Pri tem priznava, da je zanjo uspeh, da si človek z napakami, kar sama tudi je, zato tudi drugim svetuje: »Napačnih izbir ni. So samo prave. Bodite pogumni in se lotite tega, kar vas bo peljalo do poklica, ki vas bo polnil. Vsako minuto in sekundo vašega dragocenega življenja.«