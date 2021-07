Lea Sirk na prisilnem počitku

Lea Sirk je sicer srečna, da lahko glasbeniki nastopajo, a ne pod takšnimi pogoji, kot so jim dani. FOTO: FACEBOOK/OSEBNI ARHIV

Leto in pol se nihče ni ukvarjal z nami, zdaj smo pa glavni klovni na odru.

Dolgo je čakala na dan, ko bo lahko znova stopila na oder in razveselila svoje oboževalce, a ni niti slutila, da bo že prvi njen pokoronski nastop tako zelo stresen, da bo potrebovala okrevanje.Primorska pevkaje namreč priznala, da je že po prvem nastopu, ki ga je imela pred nekaj dnevi, pristala na urgentnem in prisilnem okrevanju.»Vse skupaj se je v trenutku spreobrnilo v totalen stres. Šokirana sem, kako smo glasbeniki kar naenkrat pristali kot ribe v enem velikem morju in moramo slediti čisto vsakemu toku, ki nam ga šefi podajo. Leto in pol se nihče ni ukvarjal z nami, zdaj smo pa glavni klovni na odru, s tisoč in enim pravilom, kako izvesti svoj koncert, koliko časa nastopati, koliko na glas lahko pojemo, da ne pljuvamo preveč v publiko, da o pričakovanjih organizatorjev niti ne govorim. Odgovorni smo seveda tudi za to, da jim bomo mi s publiko pripeljali ta edini zaslužek, ki ga sicer ubožci ne morejo dobiti noter. V večini niso niti sami krivi, tudi oni so deležni istih pravil. Ne želim tarnati, želela sem samo povedati bistvo,« še pravi Lea.Dodaja, da so glasbeniki kultura, da ustvarjajo za poslušalce in poslušalke. »Vsaka pesem je izpoved nekoga od nas. Vsako besedilo je zgodba nekoga od nas in z vsakim se lahko nekdo od vas poistoveti. To je vredno vsega. In četudi bi na koncertu pela eni sami osebi, bi ga izpeljala v vsej svoji perfekciji, ki jo premorem, in nikoli mi za svojo energijo ne bi bilo žal,« doda pevka in svoje poslušalce tolaži, da se bodo kmalu spet srečali v živo.