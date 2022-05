Neverjetna preobrazba: ta znani Slovenec je lažji za skoraj 40 kilogramov

Glasbenik Brane Štubljar, bobnar priljubljene skupine Bomb Shell, pravi, da je nepogrešljiv del njegovega vsakdana šport. Tega se je že tako navadil, da brez športa verjetno ne bi znal več živeti. A ni bilo vedno tako. Prav nasprotno.

»V preteklosti športu nisem posvečal veliko pozornosti, saj so bili moj fokus le glasba in bobni. Žal pa so se mi zaradi tega kopičili odvečni kilogrami,« pravi.

Brane danes obožuje izlete v hribe. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

A se s tem ni obremenjeval, vsaj dokler se je dobro počutil kljub preveliki teži. Najbrž bi vsaj še nekaj časa tako ostalo, če ne bi bilo njegovega brata Davida. Ta je Branetovo nasprotje, saj se je vedno rad ukvarjal s športom, zato je Braneta zmamil k osebnemu trenerju Davorju in ga prepričal, da je skupaj z njim začel trenirati. Sprva Brane ni čutil nobenega navdušenja, danes pa je pesem drugačna. Odkrito namreč poudari, da sta mu David in Davor življenje obrnila na glavo. In to zares temeljito ter v pravem pomenu besede. Zaradi njune pomoči je namreč v poldrugem letu izgubil kar 37 kilogramov! Seveda je bila pot naporna, potrebnega je bilo veliko časa, energije, volje in vztrajnosti, a se je splačalo.

»Dostikrat slišimo, da moraš narediti tisti klik v glavi, da ti kaj takega uspe. Tudi meni je kliknilo, da tako ne bo šlo naprej, zato sem ukrepal,« pravi Brane. Ker je njegov glasbeni urnik zelo razgiban in nima stalnega delovnika, si lahko sam razporedi čas v dnevu. Njegovo jutro se začne zgodaj, ko večina drugih še spi. »Najprej v miru spijem kavo in pogledam, kaj vse me čaka ta dan. Potem se odpravim na enourni sprehod. Ker veliko sodelujem tudi z drugimi slovenskimi glasbeniki, je enourni sprehod kot nalašč za to, da poslušam osnutke pesmi, pri katerih sodelujem kot bobnar. Menim, da tako najlepše in najbolj koristno preživljam jutra,« pove.

Shujšal pa ni le z enournimi sprehodi ali s poslušanjem glasbe, ampak je bilo potrebnega precej več. Poleg vsakodnevnih sprehodov še trikrat na teden obiskuje fitnes, kjer pod vodstvom trenerja Davorja dviguje uteži.

Brane (skrajno desno) je bobnar priljubljene skupine Bomb Shell. Nekoč je tehtal precej več.

Proste dneve izkoristi za izlete v naravo. »Ker je moje delo v večini povezano s konstantnim dogajanjem in ljudmi, se v prostih dneh rad umaknem iz hrupa ter čas preživljam v naravi. Rad osvajam slovenske hribe, imam celo seznam želja, kam vse še moram iti. Včasih sem se vlekel po hribih, zdaj pa je najboljši občutek, ko v te iste hribe kar tečem,« pojasni. A tudi to še ni vse. Ker ima kondicijo, se letos še posebno veseli posebnega načrta. Rad kolesari, zato nameravajo s prijatelji prekolesariti pot od Ljubljane do slovenske obale.

Še pred dvema letoma nisem verjel, da me bo šport tako prevzel in krojil moje življenje.

»Če sem iskren, še pred dvema letoma nisem verjel, da me bo šport tako prevzel in krojil moje življenje. Včasih se prav ne zavedam, kakšen preskok sem naredil. Iz totalnega antišportnika do človeka, ki ga je šport zasvojil celo toliko, da je to prepoznala tudi znana športna trgovina VO2, ki mi stoji ob strani ob doseganju mojih športnih ciljev. Sicer pa se počutim fenomenalno in vsak zastavljeni izziv, naj si bo glasbene ali osebne narave, je zaradi športa še lažje dosegljiv,« še razkrije simpatični bobnar.