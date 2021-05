Laura očarana, sotekmovalka pa: Uboga je, na koncu bodo še tekle solze

Mariborčanka Laura je vse od zmenka, ki ga je imela z Gregorjem, prepričana, da je ona tista, ki mu je namenjena. Svojim sotekmovalkam na dolgo in široko razlaga, kako zelo sta si podobna, kako imata enake interese in kako ju zanimajo enake stvari.



Pravi, da poslušata enako glasbo, da imata podobne korenine, da si oba želita potovati na iste konce sveta, in tako dalje. Sotekmovalke so jo z zanimanjem spremljale in poslušale, kasneje pa sta Anja Širovnik in Kaja na samem na dolgo in široko razpravljali o tem. Prepričani sta, da je naivna in da bo še zelo razočarana.



Anja je celo izjavila, da se ji zdi, da Laura niti malo ni Gregorjev tip ženske in da pač enostavno »ne potegne,« ne vizualno in ne karakterno. Dodali sta še, da je malo preveč v oblakih in še: »Uboga je, na koncu bodo tekle solze.«



