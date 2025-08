Laura Beranič ne skriva več, da je zaljubljena: to nam je povedala o srčnem izbrancu (FOTO)

Temperamentna Mariborčanka Laura Beranič, ki jo je širna Slovenija spoznala v šovu Sanjski moški, spremljali pa smo jo tudi v Kmetiji, je v razmerju.

Na instagramu je objavila romantično fotografijo iz Makarske, poleg pa napisala pomenljive besede: »Dalmatinsko sonce, ti in jaz.«

Laura je za Slovenske novice potrdila, da ni več samska. Razkrila je, da na morju uživa s fantom in družbo, ter da je to njen najlepši dopust doslej. Povedala nam je tudi, da sta s partnerjem v razmerju že nekaj časa, ampak da je to raje obdržala zase, saj se ljudje vedno, ko nekaj »funkcionira« vtikajo v zasebne zadeve. »Ampak ne morem več skrivati, srečna sem,« je še priznala.

Izvedeli smo tudi, da Laurin partner ni javna osebnost, poznata pa se od malih nog. »Zdaj pa je bil očitno tisti pravi čas, da sva se našla še v tem smislu.«