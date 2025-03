LaToya presenetila z izjavo, tega ni mogla dati v usta

Večerja pri Tatjani Mihelj v kuharski oddaji Riba, raca, rak ni bila po okusu LaToye Lopez. Čeprav sta se Tatjana in njena partnerica, obe veganki, zelo potrudili s pripravo raznolikega in barvitega jedilnika brez mesa, LaToya glavne jedi ni mogla zaužiti.

»Tega ne morem jesti«

Že ob prihodu na večerjo je bilo jasno, da jedi niso povsem po LaToyinih željah. Predjed je še uspela poskusiti, pri glavni jedi pa se je ustavilo. Ko je Tatjana postregla krožnike, je LaToya le nemočno zrla vanj in nato priznala: »Ni po mojem okusu.« Dodala je, da ji trenutno ne paše jesti in se jedi ni niti dotaknila. Tatjana je sicer sprejela njeno odločitev, a bilo je očitno, da jo je to razočaralo.

Kasneje je LaToya v intervjuju s produkcijo oddaje povedala: »Sploh ne vem, kaj je bilo tisto. Ko sem poskusila, je bilo še bolj čudno.« V smehu je priznala, da je v jedi prepoznala korenje in domnevala, da je bila zdrava, a jo je odvrnila njena barva: »Vse je bilo nekaj rjavo. Jaz rjave barve že ne jem.«

Čeprav so preostale gostje Tatjanino večerjo ocenile s petimi točkami, je LaToya ostala zvesta svojemu okusu in ji dodelila le štiri.

Nežna in sramežljiva, a v javnosti drugačna

Kot smo že pisali, je LaToya Lopez, ki jo širna Slovenija pozna kot nekdanjo zvezdnico, v oddaji razkrila nekaj več o sebi. Pod pravim imenom Lili Murati danes dela kot model, v zadnjih letih pa se je nekoliko umaknila iz javnosti.

»Prej sem bila preveč iskana in popularna, potrebovala sem čas zase,« je razkrila za Slovenske novice. Kakšna je v resnici, lahko preberete v članku spodaj.

LaToya tako ostaja zvesta svojim občutkom – tudi pri večerji, kjer ni želela igrati, da ji nekaj ugaja, če ji ne. »Nisem se hotela siliti,« je še pojasnila.