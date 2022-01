Laščani ponosni na Davida Polanca

David Polanc je 16-letni mladenič iz Laškega, ki s svojim glasom popestri prenekatero prireditev v kraju in tudi širše. Zadnje čase pa tudi prireditve, ki jih pripravlja Gimnazija Celje - Center (GCC), katere dijak je postal lansko jesen. Kot pravi, je začel peti že v vrtcu.

»Takrat sem obiskoval glasbene pripravnice, v drugem razredu osnovne šole v Laškem pa sem začel igrati klarinet. Tega igram že deset let, lani pa sem postal član Ansambla Okrogli muzikanti, kjer ob meni igra trobento tudi moj mlajši brat Jernej, harmoniko pa igra moj oče Leon Polanc,« nam pove David, ki na GCC obiskuje program predšolske vzgoje. »Peti sem začel spontano, pri glasbeni pedagoginji Mateji Škorja, zborovodkinji in učiteljici glasbe v Laškem, že v osnovni šoli pa sem se udeležil prireditve Pokaži svoj talent in na njej zmagal. Tam sem spoznal ravnatelja GCC Gregorja Delejo, ki me je povabil na njihovo gimnazijo, na kateri je velik poudarek na glasbi,« nam še zaupa David, ki poleg narodno-zabavnega repertoarja, vse od Avsenikovih do skladb Okroglih muzikantov in drugih ansamblov, poje še vse druge zvrsti. In nastopa ob različnih priložnostih.

Nedavno pa smo Davida lahko spremljali v šovu Slovenija ima talent, kjer se je uvrstil v polfinale, tam pa se je njegova pot končala. A mu ni žal, saj je tako postal še bolj prepoznaven. »V šov me je prijavila moja mami Barbara, in to že tisti večer, ko sem zmagal na osnovni šoli na Pokaži svoj talent. V šovu bi torej moral nastopiti že lani, a je zaradi korone odpadel, so me pa k sodelovanju povabili letos,« nam še zaupa David, ki kot solist najraje poje šlagerje in pesmi Franka Sinatre, Elvisa Presleyja in drugih vzornikov. Nedavno je na GCC kot solist legendarno Sinatrovo skladbo Fly me to the moon zapel z zasedbo The Šlagers, katere mentor je Sašo Šonc.